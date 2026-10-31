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31.10.2026 19:03

Αλβανία: Νέος γύρος σκληρών επεισοδίων – Οι φοιτητές απορρήπτουν κάθε διάλογο με τον Ράμα αλλά και με την αντιπολίτευση (Video)

31.10.2026 19:03
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Τεταμένη είναι η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα, όπου για 19η ημέρα οι φοιτητές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Ράμα και απορρίπτουν το αίτημά του για διάλογο, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Αν και τις προηγούμενες ημέρες, οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των φοιτητών ήταν ειρηνικές, σήμερα από την αρχή της συγκέντρωσης στις 14:00 τοπική ώρα έξω από το υπουργείο Παιδείας ξεκίνησαν οι εντάσεις με την αστυνομία.

Διαδηλωτές με μάσκες αρχικά έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και άναψαν καπνογόνα. Οι αστυνομικοί από μεγάφωνα τους κάλεσαν να πάρουν αποστάσεις από πράξεις βίας και εκείνοι αντέδρασαν με σφεντόνες και πέτρες εναντίον τους. Σε απάντηση η αστυνομία έκανε ρίψεις νερού για να τους απομακρύνει.

Έκκληση προς τους φοιτητές για ειρηνική διαμαρτυρία έκαναν και πολλοί διαδηλωτές. Καθώς περνούσε η ώρα, τα επεισόδια κλιμακώθηκαν με τους διαδηλωτές να πετούν μολότοφ σε αυτοκίνητα της αστυνομίας, και τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα. Η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν για λίγη ώρα οι ταραχές. Όμως, στις 17:00 τοπική ώρα, ομάδες διαδηλωτών κατευθύνθηκαν στο γραφείο του πρωθυπουργού όπου ξέσπασαν νέα επεισόδια με την αστυνομία, η οποία απάντησε στις βόμβες μολότοφ των διαδηλωτών κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού. Το γραφείο του πρωθυπουργού έχουν περικυκλώσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και το υπουργείο Εσωτερικών. Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία και έξω από το υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε συλλαλητήριο βρίσκεται και το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης του Σαλί Μπερίσα, το οποίο κάλεσε σήμερα σε παναλβανική διαμαρτυρία τους πολίτες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο ως συμπαράσταση στους φοιτητές. Το συλλαλητήριο του Δημοκρατικού Κόμματος ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία του με τους βουλευτές στην κεφαλή της πορείας προς τη Λεωφόρο των Εθνομαρτύρων και κατευθύνθηκε αρχικά στο γραφείο του πρωθυπουργού και στη συνέχεια στο υπουργείο Παιδείας σε ένδειξη συμπαράστασης στους διαμαρτυρόμενους φοιτητές.

Όταν έφτασαν στο υπουργείο Παιδείας υπήρξαν εντάσεις με τους φοιτητές, οι οποίοι απέρριψαν το κάλεσμα εκπρόσωπων του Δημοκρατικού Κόμματος να ενώσουν τη φωνή τους κατά του Ράμα.

Οι φοιτητές απάντησαν ότι αυτή η διαμαρτυρία είναι του λαού και όχι των κομμάτων.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί της κρατικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης αντλίες νερού και αστυνομικοί ταχείας επέμβασης με ειδικό εξοπλισμό.

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