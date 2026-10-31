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ΚΟΣΜΟΣ

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31.10.2026 16:51

Στους δρόμους και η γερμανική νεολαία κατά της ακρίβειας και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

31.10.2026 16:51
germania poreia (1)

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Σε 34 πόλεις σε ολόκληρη τη Γερμανία πραγματοποιεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας η νεολαία της χώρας, στο πλαίσιο κινητοποίησης που διοργανώνει το γερμανικό κίνημα GEN Z, με βασικά αιτήματα την αντίθεση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής.

Στο Βερολίνο, η συγκέντρωση ξεκίνησε στην Πύλη του Βραδεμβούργου, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 150.000 συμμετέχοντες συνολικά στις κινητοποιήσεις, ενώ η γερμανική πρωτεύουσα αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα σημεία συγκέντρωσης. Παρά το γεγονός ότι οι διαδηλωτές δεν είναι στην πλειονότητά τους μαθητές, η κινητοποίηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκφράσεις διαμαρτυρίας της νεολαίας.

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε πολλές πόλεις, υπό τον φόβο επεισοδίων και βανδαλισμών, μετά τις πρόσφατες ταραχές στη Γαλλία. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Κολωνίας, όπου καταστηματάρχες στο κέντρο της πόλης κάλυψαν τις βιτρίνες τους με ξύλινες πλάκες, προκειμένου να τις προστατεύσουν από ενδεχόμενες ζημιές. Η αστυνομία έχει ενισχύσει τα μέτρα επιτήρησης σε όλη τη χώρα, καθώς υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη των συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Προς το παρόν, οι διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η συμμετοχή αυξάνεται σταδιακά.

Γερμανία: Στους δρόμους η Gen Z σε 34 πόλεις – Διαδηλώνει κατά της υποχρεωτικής θητείας και του υψηλού κόστους ζωής

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ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 17:32
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