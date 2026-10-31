Ρωσία: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί για τρομοκρατική επίθεση σε μουσείο της Μόσχας

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Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποίησε σήμερα (31/10) για πιθανή επίθεση Μουσείο-Αποθεματικό Τσαρίτσινο στη πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας υπάρχει ενημέρωση από μια αξιόπιστη απειλή για συμβάν με μαζικές απώλειες στο μουσείο στην οδό Ντόλσκαγια 1, Μόσχα, Ρωσία 11569. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow



The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is… pic.twitter.com/DQaqH8Fvoc — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες:

– Αποφύγετε το Μουσείο-Αποθεματικό Τσαρίτσινο ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου 2026. Αποφύγετε την περιοχή, παραμείνετε σε εγρήγορση και αποφύγετε τα πλήθη.

– Προσέχετε το περιβάλλον σας.

– Ελέγξτε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλειας.

– Φροντίστε το κινητό σας να είναι φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

– Φέρτε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτότητας.

– Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες

– Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εγγραφής Έξυπνων Ταξιδιωτών (STEP ) για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

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