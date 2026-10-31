search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2026 17:22

Ρωσία: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί για τρομοκρατική επίθεση σε μουσείο της Μόσχας

31.10.2026 17:22
kremlino-`12

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποίησε σήμερα (31/10) για πιθανή επίθεση Μουσείο-Αποθεματικό Τσαρίτσινο στη πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας υπάρχει ενημέρωση από μια αξιόπιστη απειλή για συμβάν με μαζικές απώλειες στο μουσείο στην οδό Ντόλσκαγια 1, Μόσχα, Ρωσία 11569. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες:
– Αποφύγετε το Μουσείο-Αποθεματικό Τσαρίτσινο ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου 2026. Αποφύγετε την περιοχή, παραμείνετε σε εγρήγορση και αποφύγετε τα πλήθη.
– Προσέχετε το περιβάλλον σας.
– Ελέγξτε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλειας.
– Φροντίστε το κινητό σας να είναι φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
– Φέρτε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτότητας.
– Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες
– Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εγγραφής Έξυπνων Ταξιδιωτών (STEP ) για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τον Σάντσεθ, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Στους δρόμους και η γερμανική νεολαία κατά της ακρίβειας και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

Γαλλία: 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της χώρας (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Instagram
MEDIA

Έως 500.000 δολάρια σε influencers από το Instagram – Το μεγάλο σχέδιο για να χτυπήσει το YouTube

kremlino-`12
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί για τρομοκρατική επίθεση σε μουσείο της Μόσχας

Pedro Santsez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τον Σάντσεθ, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

nosokomeio-papageorgiou-776-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός 5χρονου έπειτα από πτώση από μπαλκόνι εμπορικού κέντρου

germania poreia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους και η γερμανική νεολαία κατά της ακρίβειας και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

HACKERS
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έγινε η «κλοπή του αιώνα» στα crypto και ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό του ιστορικού hack των 6,3 δισ. δολαρίων

mitsotakis_thessaloniki_2810_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπουν... «κρυφό σχέδιο» Μητσοτάκη να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 17:32
Instagram
MEDIA

Έως 500.000 δολάρια σε influencers από το Instagram – Το μεγάλο σχέδιο για να χτυπήσει το YouTube

kremlino-`12
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί για τρομοκρατική επίθεση σε μουσείο της Μόσχας

Pedro Santsez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τον Σάντσεθ, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

1 / 3