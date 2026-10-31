Fintech Athens 5.0: Η Ελλάδα διεκδικεί θέση στον διεθνή χάρτη της χρηματοοικονομικής καινοτομίας

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Η δυνατότητα της Ελλάδας να αναδειχθεί σε περιφερειακό κέντρο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, η ανάγκη στενότερης συνεργασίας πανεπιστημίων, τραπεζών, επιχειρήσεων και επενδυτών, αλλά και οι προϋποθέσεις ώστε η τεχνολογική καινοτομία να μετατρέπεται σε οικονομική ανάπτυξη, βρέθηκαν στο επίκεντρο των εναρκτήριων παρεμβάσεων της δεύτερης ημέρας στο Fintech Athens 5.0.

Με κεντρικό θέμα «Accelerating Growth», η 5η διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου έφερε στο προσκήνιο όχι μόνο τις τεχνολογικές αλλαγές στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και τις δυνατότητες που δημιουργούνται για την επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Στις παρεμβάσεις τους, ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, Δημήτρης Καινούργιος, η Ντέμη Γκοντούφα, AGM Strategy and Sustainable Development της Εθνικής Τράπεζας, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (HDBI), Χάρης Λαμπρόπουλος, ανέδειξαν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πλευρές της ίδιας πρόκλησης: πώς η γνώση, η τεχνολογία και τα επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να συνδεθούν αποτελεσματικότερα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Από την πανεπιστημιακή έρευνα στην επιχειρηματικότητα

Στη σημασία της συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις και τον χρηματοπιστωτικό τομέα επικεντρώθηκε ο Δημήτρης Καινούργιος, επισημαίνοντας ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία δεν περιορίζεται πλέον στη βελτίωση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών υπηρεσιών. Αντίθετα, μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, τις δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων και τις σχέσεις των πολιτών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, στις ψηφιακές πληρωμές, στις νέες χρηματοοικονομικές πλατφόρμες και στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, υπογράμμισε ότι η τεχνολογική εξέλιξη καθιστά ολοένα σημαντικότερα ζητήματα όπως η κυβερνοασφάλεια, η χρηματοοικονομική συμπερίληψη, η εμπιστοσύνη και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των πανεπιστημίων, τα οποία, όπως ανέφερε, «δεν πρέπει απλώς να παρακολουθούν τις τεχνολογικές αλλαγές, αλλά να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκπαίδευσης νέων επαγγελματιών που θα συνδυάζουν γνώσεις χρηματοοικονομικής και τεχνολογίας με αναλυτικές δεξιότητες, δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και ηθική κρίση. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διά βίου μάθησης σε ένα περιβάλλον συνεχών τεχνολογικών αλλαγών.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στη συμβολή κάθε πλευράς του οικοσυστήματος: τα πανεπιστήμια προσφέρουν έρευνα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, οι επιχειρήσεις πρακτική εμπειρία και δυνατότητες αξιοποίησης των ιδεών, οι νεοφυείς επιχειρήσεις νέες επιχειρηματικές προσεγγίσεις και οι επενδυτές τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξή τους.

Στο ΕΚΠΑ, όπως σημείωσε, η σύνδεση αυτή ενισχύεται μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας. Στόχος δεν είναι μόνο η εκπαίδευση καταρτισμένων αποφοίτων, αλλά η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο η έρευνα θα οδηγεί στην καινοτομία και η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα.

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης, επισήμανε ότι το Fintech Athens λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διεθνών εταίρων. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη διασύνδεση με τα οικοσυστήματα της Γαλλίας, της Γερμανίας και χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και στη συνεργασία του ΕΚΠΑ με την Εθνική Τράπεζα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η πραγματική επιτυχία του fintech δεν θα μετρηθεί μόνο από τις τεχνολογικές ανακαλύψεις, αλλά από την ικανότητά μας να μετατρέπουμε τη γνώση σε ευκαιρίες, την καινοτομία σε βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεργασία σε διαρκή αξία για την κοινωνία».

Η οικονομική ανάπτυξη στο επίκεντρο του Fintech Athens

Στη διεύρυνση του ρόλου της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης αναφέρθηκε η Ντέμη Γκοντούφα, επισημαίνοντας ότι το Fintech Athens, το οποίο πραγματοποιείται για πέμπτη χρονιά, αποτελεί την κεντρική διοργάνωση του Greek Fintech Hub.

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για μια συνεργατική πρωτοβουλία που προωθεί την καινοτομία, στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και συνδέει το ελληνικό οικοσύστημα με διεθνείς παράγοντες της αγοράς και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Η φετινή θεματική «Accelerating Growth» αποτυπώνει, σύμφωνα με την ίδια, την επιδίωξη να μεταφερθεί η συζήτηση πέρα από τις επιμέρους εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Το ζητούμενο είναι να εξεταστεί, μέσα από μια ευρύτερη στρατηγική οπτική, πώς η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, το συνέδριο συγκεντρώνει εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρηματίες, ερευνητές, startups και διεθνείς οργανισμούς, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και τη δημιουργία νέων συνεργασιών.

Η Ντέμη Γκοντούφα αναφέρθηκε στη συμμετοχή ομιλητών από εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Amazon και η Mastercard, καθώς και εκπροσώπων κυβερνήσεων, εποπτικών αρχών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αντιπροσωπείες από τη Γαλλία και τη Γερμανία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Στις θεματικές του συνεδρίου περιλαμβάνονται το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι τεχνολογίες cloud, οι επενδύσεις στον κλάδο, η εκπαίδευση και οι νέες τάσεις του οικοσυστήματος.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Amazon Web Services και τη Mastercard, οι οποίες εντάσσονται πλέον ως επίσημοι εταίροι στο Greek Fintech Hub. Όπως σημείωσε, οι δύο οργανισμοί υποστήριζαν ήδη επί σειρά ετών τις πρωτοβουλίες του, διαθέτοντας ομιλητές και μέντορες σε δράσεις και προγράμματα.

Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη Ν.Α. Ευρώπη

Την προοπτική ανάδειξης της Ελλάδας σε ηγετική δύναμη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανέδειξε ο Χάρης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος της HDBI και μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Όπως επισήμανε, η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τους θεσμούς, τις επιχειρήσεις και, ορισμένες φορές, από την ίδια την ικανότητα προσαρμογής των κοινωνιών. Η χρηματοδότηση αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, αλλά σήμερα ο μετασχηματισμός του ίδιου του χρηματοπιστωτικού τομέα δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Το fintech, όπως εξήγησε, δεν περιορίζεται στην παροχή ταχύτερων ή φθηνότερων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αλλάζει τους όρους πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τον τρόπο κατανομής των κεφαλαίων και τις δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί διαχρονική πρόκληση. Μια startup μπορεί να διαθέτει μια εξαιρετική ιδέα αλλά περιορισμένες εξασφαλίσεις, ενώ μια μικρή επιχείρηση μπορεί να έχει σημαντικές παραγγελίες χωρίς επαρκές κεφάλαιο κίνησης.

Οι ψηφιακές πληρωμές, το embedded finance, το open banking, οι εναλλακτικές μέθοδοι πιστοληπτικής αξιολόγησης και οι υπηρεσίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων, μειώνοντας το κόστος συναλλαγών και βελτιώνοντας την αξιολόγηση κινδύνων.

Για την Ελλάδα, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του επιχειρηματικού ιστού, ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν συνθήκες στις οποίες μια καλή επιχειρηματική ιδέα και ένα αξιόπιστο αναπτυξιακό σχέδιο θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Η πραγματική υπόσχεση του fintech, όπως τόνισε, δεν είναι απλώς η ψηφιοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, αλλά ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στις ευκαιρίες.

Η ανάγκη επενδυτικών κεφαλαίων και η ευρωπαϊκή πρόκληση

Αναφερόμενος στον ρόλο της HDBI, ο Χάρης Λαμπρόπουλος υπογράμμισε ότι η καινοτομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα μόνο με καλές ιδέες. Απαιτούνται κεφάλαια, τεχνογνωσία, δίκτυα συνεργασίας και δυνατότητα ανάληψης υπολογισμένων κινδύνων.

Οι εταιρείες fintech χρειάζεται να επενδύσουν σημαντικούς πόρους στην τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια, την κανονιστική συμμόρφωση και το ανθρώπινο δυναμικό, προτού αποκτήσουν την απαραίτητη επιχειρηματική κλίμακα.

Όπως εξήγησε, αποστολή της HDBI είναι η ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος venture capital και private equity και η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω διαχειριστών κεφαλαίων και επενδυτικών ταμείων.

Διευκρίνισε ότι τα δημόσια θεσμικά κεφάλαια δεν πρέπει να υποκαθιστούν τους ιδιώτες επενδυτές, αλλά να λειτουργούν καταλυτικά, προσελκύοντας περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια και ενισχύοντας την επενδυτική τεχνογνωσία.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, επισήμανε ότι, παρά την ύπαρξη εξαιρετικών πανεπιστημίων, επιστημόνων, μηχανικών και επιχειρηματιών, η Ευρώπη συχνά αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη στη δημιουργία καινοτομίας παρά στην ανάπτυξή της σε μεγάλη κλίμακα. Ο κατακερματισμός των αγορών, η πολυπλοκότητα των κανονισμών και η άνιση πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας, δημιουργίας διαλειτουργικών χρηματοοικονομικών υποδομών, προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου και βαθύτερων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, συνδέοντας τις προτεραιότητες αυτές με τη συζήτηση για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την Τραπεζική Ένωση.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να περιοριστεί στην υιοθέτηση τεχνολογιών που αναπτύσσονται αλλού, αλλά να επιδιώξει τη δημιουργία δικών της εταιρειών fintech, την ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας και την παραγωγή λύσεων με διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα μπορεί να καθιερωθεί ως ηγέτιδα δύναμη χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θέτοντας τρεις προτεραιότητες: επενδύσεις στην καινοτομία, ανάπτυξη πέρα από τα εθνικά σύνορα και τοποθέτηση των ανθρώπων και της οικονομικής ανάπτυξης στο επίκεντρο της τεχνολογικής προόδου.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το διεθνές συνέδριο Fintech Athens 5.0 έφερε στην Αθήνα κορυφαίους εκπροσώπους της αγοράς, της τεχνολογίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επενδυτικού οικοσυστήματος, με συμμετοχές από διεθνείς κολοσσούς, όπως οι Amazon, Microsoft, Google και Mastercard, καθώς και κορυφαία πανεπιστήμια και φορείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Το Fintech Athens 5.0, που διοργανώνεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – Fintech» του ΕΚΠΑ, τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης», το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του ΕΚΠΑ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Greek Fintech Hub, προωθεί τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της αγοράς, της τεχνολογίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επενδυτικού οικοσυστήματος, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη και την καινοτομία.

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