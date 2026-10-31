Αστυνομικοί στη Λεμεσό μεταμφιέζονται σε διανομείς για να βρουν αυτούς που ληστεύουν αλλοδαπούς ντελιβεράδες

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Νεαρός με μοτοσικλέτα και τσάντα διανομής φαγητού κινείται στους δρόμους της Λεμεσού. Θα μπορούσε να είναι ένας από τους εκατοντάδες εργαζομένους που μεταφέρουν παραγγελίες μέχρι αργά τη νύχτα.

Μόνο που πλέον υπάρχει η πιθανότητα κάτω από το κράνος να βρίσκεται αστυνομικός, ο οποίος περιπολεί με πολιτικά, αναζητώντας τους δράστες των αλλεπάλληλων επιθέσεων εναντίον αλλοδαπών ντελιβεράδων.

Η κυπριακή Αστυνομία επιστράτευσε ακόμη και αυτή τη μέθοδο για να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, με θύματα κυρίως νεαρούς αλλοδαπούς εργαζομένους.

Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Ένας 22χρονος ντελιβεράς τραυματίστηκε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστο αντικείμενο εκτοξεύθηκε εναντίον του από σημείο όπου βρισκόταν ομάδα νεαρών.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και τραύμα στο κεφάλι.

Χτυπούν και αρπάζουν ό,τι βρουν

Οι επιθέσεις παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις επαναλαμβάνεται η ίδια μέθοδος. Οι δράστες εντοπίζουν διανομείς που κινούνται μόνοι, εμποδίζουν την πορεία τους και, χρησιμοποιώντας βία ή απειλές, αρπάζουν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και μοτοσικλέτες

Τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου, στην παραλιακή λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν 22χρονο αλλοδαπό ντελιβερά. Ο συνεπιβάτης επιτέθηκε και του έκλεψε το πορτοφόλι.

Μία ημέρα αργότερα, στην οδό Αγίας Φυλάξεως, τέσσερα άτομα με δύο μοτοσικλέτες περικύκλωσαν άλλον 22χρονο, ο οποίος πήγαινε να παραδώσει παραγγελία. Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του έκλεψαν το πορτοφόλι. Το κράνος που φορούσε τον προστάτευσε από τον τραυματισμό.

Ακόμη πιο βίαιη ήταν επίθεση που καταγράφηκε τον Ιούλιο στα Κάτω Πολεμίδια. Τρεις άγνωστοι χτύπησαν 23χρονο ντελιβερά με ξύλα και του έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, δύο κινητά τηλέφωνα και 100 ευρώ.

Περισσότερες επιθέσεις μέσα σε έξι μήνες

Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν στην Κύπρο 24 επιθέσεις κατά διανομέων φαγητού και πραγματοποιήθηκαν 14 συλλήψεις. Από αυτές, οι 13 επιθέσεις σημειώθηκαν στη Λεμεσό, έξι στη Λευκωσία, τέσσερις στην Πάφο και μία στη Λάρνακα.

Για ολόκληρο το 2025 είχαν καταγραφεί 23 περιστατικά και 18 συλλήψεις. Συνεπώς, μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2026 οι επιθέσεις ξεπέρασαν ήδη το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς.

Οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τα περιστατικά των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρης επικαιροποιημένος απολογισμός.

Στο μικροσκόπιο ομάδες νεαρών

Η συμμετοχή ομάδων νεαρών απασχολεί ιδιαίτερα τους ανακριτές. Στις 20 Σεπτεμβρίου, περίπου δέκα άτομα επιτέθηκαν σε 26χρονο διανομέα στη Γερμασόγεια, χρησιμοποιώντας ρόπαλα και πέτρες. Του άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα. Η Αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι.

Στις 16 Οκτωβρίου συνελήφθησαν επίσης επτά νεαροί, ηλικίας 16 έως 19 ετών, στον Άγιο Αθανάσιο, έπειτα από πληροφορίες ότι παρενοχλούσαν διερχόμενους ντελιβεράδες. Οι συλλήψεις αφορούσαν αδικήματα όπως κακόβουλη ζημιά, κατοχή επιθετικού οργάνου και τροχαίες παραβάσεις.

Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσο πίσω από ορισμένες επιθέσεις βρίσκονται οι ίδιες ομάδες, χωρίς να θεωρεί δεδομένο ότι όλες οι υποθέσεις συνδέονται.

Ληστείες ή ρατσιστική βία;

Οι αστυνομικές εκτιμήσεις συγκλίνουν κυρίως στο οικονομικό κίνητρο. Οι δράστες φαίνεται να επιλέγουν εργαζομένους που μετακινούνται μόνοι και ενδέχεται να έχουν μαζί τους μετρητά.

Ωστόσο, δεν συνοδεύονται όλες οι επιθέσεις από κλοπή, ενώ οι συχνές καταγγελίες αλλοδαπών εργαζομένων δημιουργούν ερωτήματα για ενδεχόμενα ρατσιστικά κίνητρα.

Ο διανομέας Αμπντούλ, μιλώντας στην τηλεόραση του Sigma, περιέγραψε τον φόβο που αισθάνεται όταν εργάζεται τη νύχτα. Ανέφερε ότι κάποια φορά φοβήθηκε τόσο πολύ ώστε ζήτησε από φίλο του να τον συνοδεύσει στις παραδόσεις.

Ο συνάδελφός του, Σαΐντ, κατήγγειλε ότι έχει δεχθεί προσβολές για την καταγωγή και το χρώμα του δέρματός του. Περιέγραψε επίσης ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού, κατά την οποία του αφαίρεσαν χρήματα, κινητό τηλέφωνο και την παραγγελία που μετέφερε.

Οι μαρτυρίες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν διαφορετικές μορφές βίας. Δεν αποδεικνύουν, ωστόσο, ότι όλες οι καταγγελλόμενες επιθέσεις έχουν ρατσιστικό κίνητρο, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί στις συγκεκριμένες αστυνομικές έρευνες.

Αστυνομικοί με μοτοποδήλατα διανομής

Ο Βοηθός Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, επιβεβαίωσε ότι εφαρμόζεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει αστυνομικούς υπό κάλυψη με μοτοποδήλατα παρόμοια με αυτά των διανομέων.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται αυξημένες περιπολίες και στοχευμένοι έλεγχοι, ενώ ειδική ανακριτική ομάδα του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού εξετάζει όλες τις υποθέσεις, αναζητώντας κοινά στοιχεία και πιθανές διασυνδέσεις.

Από τη μέχρι τώρα χαρτογράφηση δεν προκύπτει μία συγκεκριμένη περιοχή στην οποία περιορίζονται οι επιθέσεις.

Ο Κύπριος υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, έχει προτείνει στις εταιρείες διανομής τη δημιουργία ειδικού κουμπιού κινδύνου, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ειδοποιούν αμέσως την Αστυνομία. Η πρόταση παραμένει υπό εξέταση.

Στο μεταξύ, οι διανομείς συνεχίζουν να εργάζονται, συχνά μέχρι τα ξημερώματα, γνωρίζοντας ότι μια συνηθισμένη παραγγελία μπορεί να καταλήξει σε επίθεση. Και η Αστυνομία επιχειρεί πλέον να βρίσκεται στους ίδιους δρόμους, ακόμη και μεταμφιεσμένη σε διανομέα φαγητού.

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