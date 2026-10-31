search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 19:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2026 17:44

ΗΠΑ: Σοκαριστικό βίντεο από αστυνομική καταδίωξη – SUV καρφώθηκε σε νταλίκα της FedEx με μεγάλη ταχύτητα

31.10.2026 17:44
trohaio hpa (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στην πολιτεία της Αϊόβα των ΗΠΑ, καταγράφηκε από κάμερα κυκλοφορίας, με τις εικόνες της σύγκρουσης να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Council Bluffs, όταν ο οδηγός ενός Chevrolet Suburban, τον οποίο καταδίωκαν αστυνομικοί, επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι αστυνομικοί είχαν επιχειρήσει να σταματήσουν το όχημα, καθώς έφερε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο οδηγός, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, μέχρι που έφτασε σε διασταύρωση και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με διερχόμενη νταλίκα της FedEx.

Στο βίντεο φαίνεται το SUV να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στην καμπίνα του φορτηγού, προκαλώντας μια ιδιαίτερα βίαιη σύγκρουση.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν υπήρξαν νεκροί. Ο οδηγός του SUV μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ομάχα με τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του, ενώ ο οδηγός της νταλίκας δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές προχώρησαν στις διαδικασίες για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του οδηγού που επιχείρησε να διαφύγει.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί για τρομοκρατική επίθεση σε μουσείο της Μόσχας

Ισπανία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τον Σάντσεθ, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Στους δρόμους και η γερμανική νεολαία κατά της ακρίβειας και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan zelensky (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Ζελένσκι-Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη: «Φυσικοί σύμμαχοι στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας»

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Κυριακή – Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και την Τρίτη (Video)

alvania eksegersi (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Νέος γύρος σκληρών επεισοδίων – Οι φοιτητές απορρήπτουν κάθε διάλογο με τον Ράμα αλλά και με την αντιπολίτευση (Video)

delivery
ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικοί στη Λεμεσό μεταμφιέζονται σε διανομείς για να βρουν αυτούς που ληστεύουν αλλοδαπούς ντελιβεράδες

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στη Μάνη: Πυροβόλησε θανάσιμα τον 57χρονο αδελφό του για τα κτήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

HACKERS
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έγινε η «κλοπή του αιώνα» στα crypto και ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό του ιστορικού hack των 6,3 δισ. δολαρίων

mitsotakis_thessaloniki_2810_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπουν... «κρυφό σχέδιο» Μητσοτάκη να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 19:18
erdogan zelensky (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Ζελένσκι-Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη: «Φυσικοί σύμμαχοι στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας»

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Κυριακή – Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και την Τρίτη (Video)

alvania eksegersi (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Νέος γύρος σκληρών επεισοδίων – Οι φοιτητές απορρήπτουν κάθε διάλογο με τον Ράμα αλλά και με την αντιπολίτευση (Video)

1 / 3