ΗΠΑ: Σοκαριστικό βίντεο από αστυνομική καταδίωξη – SUV καρφώθηκε σε νταλίκα της FedEx με μεγάλη ταχύτητα

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Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στην πολιτεία της Αϊόβα των ΗΠΑ, καταγράφηκε από κάμερα κυκλοφορίας, με τις εικόνες της σύγκρουσης να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Council Bluffs, όταν ο οδηγός ενός Chevrolet Suburban, τον οποίο καταδίωκαν αστυνομικοί, επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Harrowing video shows the moment a suspect involved in a police chase crashed at high speed into a FedEx tractor-trailer at an Iowa intersection. pic.twitter.com/qXDebqkoWY — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 30, 2026

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι αστυνομικοί είχαν επιχειρήσει να σταματήσουν το όχημα, καθώς έφερε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο οδηγός, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, μέχρι που έφτασε σε διασταύρωση και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με διερχόμενη νταλίκα της FedEx.

Στο βίντεο φαίνεται το SUV να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στην καμπίνα του φορτηγού, προκαλώντας μια ιδιαίτερα βίαιη σύγκρουση.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν υπήρξαν νεκροί. Ο οδηγός του SUV μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ομάχα με τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του, ενώ ο οδηγός της νταλίκας δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές προχώρησαν στις διαδικασίες για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του οδηγού που επιχείρησε να διαφύγει.

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