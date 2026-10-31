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31.10.2026 09:21

Νίκαια: Διακοπή κυκλοφορίας έπειτα από πρόσκρουση οχήματος σε φωτεινό σηματοδότη

31.10.2026 09:21
EKAV

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Διακοπή της κάθετης κυκλοφορίας των οχημάτων προς τις οδούς Βουρνόβα και Ελλησπόντου σημειώθηκε σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Νίκαιας, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η διακοπή της κυκλοφορίας προκλήθηκε έπειτα από πρόσκρουση οχήματος σε φωτεινό σηματοδότη, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη, Βουρνόβα και Ελλησπόντου.

Ως αποτέλεσμα, διακόπηκε η κάθετη κυκλοφορία των οχημάτων προς τις οδούς Βουρνόβα και Ελλησπόντου, με τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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