search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 11:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2026 10:11

Ο Ερντογάν θέλει Τούρκο στο τιμόνι του ΟΗΕ: Ποιος είναι ο Σινιρλίογλου, γιατί τον είχε στηρίξει η Ελλάδα στον ΟΑΣΕ και τι πιθανότητες έχει

31.10.2026 10:11
sinirlioglou erntogan 1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια κίνηση με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, η οποία υπερβαίνει τα όρια μιας συνηθισμένης διπλωματικής υποψηφιότητας, πραγματοποίησε η Τουρκία, προτείνοντας τον Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιλογή της Άγκυρας δεν είναι τυχαία. Ο Σινιρλίογλου αποτελεί έναν από τους πλέον έμπειρους Τούρκους διπλωμάτες, με μακρά θητεία στα σημαντικότερα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερη γνώση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί ουσιαστικά να μεταφέρει τη διεθνή επιρροή της Τουρκίας στο ανώτατο επίπεδο της παγκόσμιας διπλωματίας, αξιοποιώντας τις ανακατατάξεις και τις αντιθέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Το εγχείρημα, ωστόσο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και η ελληνική διάσταση παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η Αθήνα είχε υποστηρίξει τον ίδιο διπλωμάτη για την ηγεσία ενός άλλου σημαντικού διεθνούς οργανισμού.

Ποιος είναι ο Σινιρλίογλου και η ιδιαίτερη σχέση του με την Ελλάδα

Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου, γεννημένος το 1956, δεν προέρχεται από τον στενό κομματικό μηχανισμό του Ερντογάν. Είναι επαγγελματίας διπλωμάτης, με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Έχει διατελέσει πρέσβης της Τουρκίας στο Ισραήλ, υφυπουργός Εξωτερικών, υπουργός Εξωτερικών το 2015 και μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας του στα Ηνωμένα Έθνη. Σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), γεγονός που ενισχύει σημαντικά το διεθνές διπλωματικό του προφίλ.

Για την Ελλάδα δεν αποτελεί άγνωστο πρόσωπο. Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με το Αιγαίο, το Κυπριακό, τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Πρόκειται για έναν διπλωμάτη που έχει υπηρετήσει με συνέπεια τις πάγιες τουρκικές θέσεις, χωρίς αυτό να αναιρεί την εμπειρία και την ικανότητά του να κινείται σε σύνθετα διεθνή περιβάλλοντα.

Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι η Ελλάδα είχε στηρίξει την υποψηφιότητά του για τον ΟΑΣΕ το 2024. Τότε, Αθήνα και Άγκυρα είχαν προωθήσει ένα κοινό διπλωματικό σχήμα υποψηφιοτήτων: τον Σινιρλίογλου για τη Γενική Γραμματεία του ΟΑΣΕ και την Ελληνίδα διπλωμάτη Μανία Τελαλιάν για τη διεύθυνση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η συνεννόηση απέδωσε, καθώς οι δύο υποψηφιότητες εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας για την ηγεσία του οργανισμού.

Αυτό δημιουργεί σήμερα ένα ενδιαφέρον πολιτικό ερώτημα: Πώς θα αντιμετωπίσει η Αθήνα την υποψηφιότητα ενός Τούρκου διπλωμάτη τον οποίο είχε υποστηρίξει, όταν πλέον διεκδικεί την κορυφαία θέση στον ΟΗΕ;

Τι επιδιώκει η Άγκυρα με την υποψηφιότητα

Η κίνηση εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια του Ερντογάν να παρουσιάσει την Τουρκία ως δύναμη που δεν περιορίζεται στον περιφερειακό της ρόλο. Η Άγκυρα επιδιώκει να εμφανίζεται ως απαραίτητος συνομιλητής της Δύσης, της Ρωσίας, της Μέσης Ανατολής και του Παγκόσμιου Νότου.

Η συμμετοχή της σε διεθνείς διαμεσολαβήσεις, οι σχέσεις της με διαφορετικά γεωπολιτικά στρατόπεδα και η συχνή κριτική του Ερντογάν στη σημερινή δομή του ΟΗΕ αποτελούν στοιχεία αυτής της στρατηγικής. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τούρκος πρόεδρος επαναλαμβάνει εδώ και χρόνια το σύνθημα «Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε», αμφισβητώντας την κυριαρχία των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μια τουρκική παρουσία στην ηγεσία του ΟΗΕ θα αποτελούσε τεράστια διπλωματική επιτυχία για την Άγκυρα, αν και ο Γενικός Γραμματέας οφείλει θεσμικά να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση της χώρας καταγωγής του. Ακόμη, όμως, και αν ο Σινιρλίογλου δεν εκλεγεί, η υποψηφιότητα επιτρέπει στην Τουρκία να διεκδικήσει μεγαλύτερο λόγο στις διεθνείς διεργασίες.

Οι πιθανότητες εκλογής και το ελληνικό δίλημμα

Παρά το ισχυρό βιογραφικό του, ο Σινιρλίογλου εισέρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη αναμέτρηση. Στην έβδομη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, στις 30 Οκτωβρίου, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα συγκέντρωσε έντεκα θετικές ψήφους, ενώ ο Ραφαέλ Γκρόσι από την Αργεντινή ακολούθησε με εννέα.

Ο Τούρκος διπλωμάτης δεν είχε ακόμη συμμετάσχει στη διαδικασία, συνεπώς δεν υπάρχει μετρήσιμη ένδειξη της υποστήριξης που μπορεί να συγκεντρώσει. Για την εκλογή απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας και κανένα βέτο από ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία και Βρετανία. Οι δυσκολίες είναι σημαντικές. Η προώθηση της υποψηφιότητας είχε ήδη προκαλέσει προβληματισμό στην Αθήνα, ενώ η Γαλλία δεν αναμενόταν να τη στηρίξει. Παράλληλα, οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ αποτελούν πρόσθετο παράγοντα επιπλοκής.

Υπάρχει, όμως, και ένα επιπλέον στοιχείο: η Ελλάδα συμμετέχει σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος και συνεπώς θα κληθεί να τοποθετηθεί στη διαδικασία επιλογής. Το γεγονός ότι είχε στηρίξει τον Σινιρλίογλου για τον ΟΑΣΕ δεν συνεπάγεται αυτομάτως στήριξη και για τον ΟΗΕ. Πρόκειται για δύο θέσεις με διαφορετικό πολιτικό βάρος, ιδιαίτερα όταν στο τραπέζι βρίσκονται το Κυπριακό και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την Άγκυρα δεν είναι να παρουσιάσει έναν ικανό υποψήφιο, αλλά να εξασφαλίσει ότι καμία μεγάλη δύναμη δεν θα τον αποκλείσει. Και εδώ βρίσκεται το ουσιαστικό πολιτικό διακύβευμα. Ακόμη και αν η υποψηφιότητα δεν ευοδωθεί, η Τουρκία θα έχει επιχειρήσει να καταγραφεί ως χώρα που διεκδικεί ρόλο στην κορυφή της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Για τον Ερντογάν, επομένως, η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου αποτελεί ταυτόχρονα μια δύσκολη εκλογική μάχη και μια επένδυση στο διεθνές κύρος της Άγκυρας.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου γαντζώνεται στην πρωθυπουργία, παρά την ήττα – Το παζάρι για την επόμενη κυβέρνηση και ο ρόλος των αραβικών κομμάτων


Binance: Ανοίγει ξανά τις αναλήψεις μετά την κλοπή των 6,3 δισ. δολαρίων – Η επόμενη μέρα και τα νέα κενά ασφαλείας

Πολωνία: Θεσμικός «σεισμός» με καταγγελίες για «πραξικόπημα» στο Συνταγματικό Δικαστήριο – Επέστρεψε εσπευσμένα ο πρόεδρος Ναβρότσκι (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Έρευνα για τον Έμπολα: Μόνο το 40% των χρημάτων από τις δωρεές έφτασε στις πληγείσες χώρες - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι θάνατοι από Έμπολα – Ανησυχία για εξάπλωση του ιού σε ολόκληρη την Αφρική

glyfada-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα με εντολή Δένδια ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού για τους εμπρησμούς κατά πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα

rosia sratov ekrixi 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 2 νεκροί μετά από ουκρανική επίθεση με drone στο Μπριάνσκ

samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σαμαράς κρατά τη ΝΔ σε αναμονή και το Μαξίμου τρέχει πίσω από τις κινήσεις του

vretania londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία και Ουαλία ζητούν εκλογική αυτονόμηση των περιφερειών τους από το Λονδίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

HACKERS
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έγινε η «κλοπή του αιώνα» στα crypto και ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό του ιστορικού hack των 6,3 δισ. δολαρίων

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

therip_netflix
MEDIA

Netflix: Στα δικαστήρια η ταινία «The Rip» των Μπεν Άφλεκ - Ματ Ντέιμον

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 11:38
Έρευνα για τον Έμπολα: Μόνο το 40% των χρημάτων από τις δωρεές έφτασε στις πληγείσες χώρες - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι θάνατοι από Έμπολα – Ανησυχία για εξάπλωση του ιού σε ολόκληρη την Αφρική

glyfada-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα με εντολή Δένδια ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού για τους εμπρησμούς κατά πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα

rosia sratov ekrixi 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 2 νεκροί μετά από ουκρανική επίθεση με drone στο Μπριάνσκ

1 / 3