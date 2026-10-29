Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

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Για τη σύλληψή της για υπερβολική ταχύτητα υπό την επήρεια αλκοόλ, έναν χρόνο πριν, μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα, sτα παρασκήνια της θεατρικής παράστασης «Να ζει κανείς ή να μη ζει», επισημαίνοντας ότι εκείνο το μάθημα τής έγινε πάθημα.

Τόνισε δε, ότι τόσο η ίδια όσο και πολύς κόσμος έμαθε τότε ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50 χλμ.

«Δεν ήταν κάτι που με έκανε χαρούμενη, ήταν μια σειρά ατυχιών που με έφεραν σε εκείνο το σημείο. Δεν ήταν ευχάριστο αλλά τι να κάνουμε; Ήμουν υπεύθυνη μέχρι ενός σημείου. Το πάθημα μου έγινε μάθημα, το είπα. Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ», τόνισε με χιούμορ, ενώ αποκάλυψε πως το δικαστικό κομμάτι έχει κλείσει και σύντομα θα πάρει ξανά στα χέρια της το δίπλωμα οδήγησης.

«Μέχρι τότε χρησιμοποιώ το μετρό. Μου αρέσει, είναι πολύ βολικό μέσο και φτάνεις γρήγορα στον προορισμό σου» σημείωσε.

Ερωτηθείσα τι είναι αυτό που τη φοβίζει στη ζωή, η Δήμητρα Ματσούκα αποκάλυψε ότι ο θάνατος είναι αυτό που την τρομάζει, ωστόσο, επισήμανε ότι αντιμετωπίζει τη ζωή σαν παιχνίδι, χωρίς να χάνει ποτέ την αισιοδοξία της. Ωστόσο, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι κι εκείνη έχει και πιο δύσκολες φάσεις.

«Θα ήταν ανησυχητικό αν ήμουν συνεχώς χαμογελαστή. Προφανώς και δεν είμαι μόνο αυτό. Με φοβίζει το τέλος, η θνητότητά μας, προσπαθώ να βλέπω τη ζωή σαν ένα παιχνίδι και έτσι πρέπει. Δεν υπάρχει μυστικό στον γάμο, ούτε και τίποτα που πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Και εγώ και ο Πέτρος από τη φύση μας είμαστε δύο άνθρωποι που δεν ζηλεύουμε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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