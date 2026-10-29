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29.10.2026 11:49

Φαραντούρης: Ζητά παρέμβαση της Κομισιόν μετά τις καταγγελίες Κοβέσι για «απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού» στην Ελλάδα

29.10.2026 11:49
farantouris

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Παρέμβαση της Κομισιόν και μέτρα για την προστασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζητά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, μετά τις καταγγελίες της Λάουρα Κοβέσι για απόπειρες εκφοβισμού και παρεμπόδιση του έργου της στην Ελλάδα.

Στην παρέμβασή του από τις Βρυξέλλες, ο ευρωβουλευτής επικαλείται τις καταγγελίες για απειλές και εμπόδια από την ελληνική κυβέρνηση και παραπέμπει στη χθεσινή συνέντευξη της Λάουρα Κοβέσι στο Politico και στη δήλωσή της ότι «η πιο απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σημειώθηκε στην Ελλάδα».

Ο Νικόλας Φαραντούρης υπογραμμίζει ότι «οι δηλώσεις αυτές εγείρουν έντονη ανησυχία για την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αποτελεσματική προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, οι πεπερασμένοι πόροι του οποίου πρέπει να πιάνουν τόπο, ιδίως σε μια περίοδο που κάποιοι θέλουν περικοπές σε κρίσιμους τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας και η Συνοχή».

Τα τρία αιτήματα προς την Κομισιόν

Για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, τονίζει ότι «η διασφάλιση της ασφαλούς, πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελεί νομική και θεσμική υποχρέωση κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους».

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να τοποθετηθεί επισήμως για τις καταγγελίες περί εκφοβισμού και παρακώλυσης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ζητά επίσης συγκεκριμένες ενέργειες που θα εξασφαλίζουν ότι η συνεργασία των κρατών μελών με την Εισαγγελία θα γίνεται με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια.

Το τρίτο αίτημα αφορά μέτρα προστασίας της ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών ανακριτικών αρχών, ώστε οι καταγγελίες για απάτες με ευρωπαϊκά κονδύλια να ερευνώνται χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις.

Στις σημερινές δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, ο ευρωβουλευτής συνέδεσε την προστασία των ερευνών με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων:

«Παλεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περισσότερους πόρους σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις στο Συμβούλιο προχωρούν σε περικοπές. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας και κάθε κράτους μέλους και κάθε πολίτη τα χρήματα να πιάνουν τόπο και όχι να διασπαθίζονται σε παράνομες δραστηριότητες και αδιαφανείς δραστηριότητες. Απειλές και εκφοβισμός των ανακριτικών και ελεγκτικών Αρχών δεν μπορεί να γίνει ανεκτός».

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