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29.10.2026 12:40

Σοβαρή περιπέτεια υγείας για τη Μάγδα Τσαγγάνη – Ήταν 4,5 μήνες σε κώμα μετά από επιπλοκή σε χειρουργείο (Video)

29.10.2026 12:40
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Στην περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία της η Μάγδα Τσαγγάνη αναφέρθηκε ο Πάντης Κούσης, αποκαλύπτοντας ότι η ηθοποιός χρειάζεται να μεταφερθεί άμεσα σε κέντρο αποκατάστασης.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο Happy Day, όλα ξεκίνησαν πριν από πέντε μήνες όταν η ηθοποιός έπεσε και έσπασε το ισχίο της. Αφού μεταφέρθηκε επειγόντως στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νέα νοσηλεία. Έπειτα από 4,5 μήνες που έμεινε σε κώμα, τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να επανέρχεται, με τη μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης να κρίνεται αναγκαία.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Μάγδα Τσαγγάνη νοσηλεύεται στο ΝΙΜΤΣ, με την Άννα Φόνσου να προσπαθεί να μεσολαβήσει για τη μεταφορά της στο Άσυλο Ανιάτων.

«Η κυρία Τσαγγάνη πριν από 5 μήνες στην Αίγινα ήταν, έπεσε και έσπασε το ισχίο της την πήγαμε επειγόντως στο κρατικό Νίκαιας της έκαναν εγχείρηση κι επέστρεψε στο σπίτι της. Σε 3-4 μέρες μετά παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι με διάφορα τέτοια. Από ότι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στην εντατική, στο ΝΙΜΤΣ. 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνούσαν για λίγο και την νάρκωναν ξανά. Εμείς της μιλούσαμε, μας άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Της έκαναν και τραχειοστομία και τώρα άνοιξε τα μάτια, κάνει κάποιες κινήσεις με τα χέρια και χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Η Άννα Φόνσου βρήκε μία λύση να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Είναι πολύ καλύτερα και αν πάει εκεί περιμένω ότι θα γίνει το θαύμα. 5,5 μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε. Μιλάει, κινεί τα χέρια της και η ίδια ζητάει τώρα να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα έχει 400. Θυμάται, τώρα άρχισε να μιλάει κιόλας, θυμάται τα πάντα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 14:28
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