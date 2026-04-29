Μάγδα Τσαγγάνη: «Έχω αντιμετωπίσει τον καρκίνο – Ξέρω τι σημαίνει να παλεύεις για τη ζωή σου»

Στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της όταν διαγνώστηκε με καρκίνο αναφέρθηκε η Μάγδα Τσαγγάνη, επισημαίνοντας ότι εκείνη η δύσκολη περίοδος αβεβαιότητας και αγωνίας ανήκει πια στο παρελθόν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια ακόμα περιπέτεια όταν κάηκε το σπίτι της, υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός αυτό είναι μια πληγή που δεν κλείνει.

«Έχω περάσει πολλά. Έχω αντιμετωπίσει τον καρκίνο και είμαι 15 χρόνια καθαρή. Αυτό είναι ένα θαύμα από μόνο του. Ξέρω τι σημαίνει φόβος, αγωνία, αβεβαιότητα. Ξέρω τι σημαίνει να παλεύεις για τη ζωή σου. Και μετά υπήρξαν και άλλες δυσκολίες, όπως η φωτιά στο σπίτι μου. Αυτή είναι μια πληγή που δεν κλείνει. Όταν χάνεις κάτι τόσο προσωπικό, τόσο δικό σου, κάτι μέσα σου αλλάζει για πάντα. Μαθαίνεις, όμως, να συνεχίζεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η ηθοποιός είχε αναφερθεί και παλαιότερα στη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της, δηλώνοντας ότι αρρώστησε από το άγχος της στη δουλειά την εποχή που συμμετείχε στη σειρά «Μαρία η άσχημη».

«Χάρη σε αυτά και στην πίστη μου στον Άγιο Νεκτάριο ως βέρα Αιγινίτισσα, σήμερα πλέον είμαι καλά! Δεν θα πω ότι νίκησα τον καρκίνο γιατί ο καρκίνος δεν νικιέται. Απλώς αν είσαι τυχερός, δεν κάνει μετάσταση. Το επάγγελμά μου ήταν μέσα στο άγχος. Από το πολύ άγχος στη ‘Μαρία την άσχημη” έπαθα τον καρκίνο» είχε πει.

