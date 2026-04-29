Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για metoo: «Εγώ δεν τα είπα όλα – Είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν»

Στο κίνημα metoo και τη δική της καταγγελία αναφέρθηκε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι για την ίδια ήταν αναγκαιότητα να μιλήσει.

Τόνισε, δε, ότι στην καταγγελία της δεν είπε τα πάντα, καθώς είχε μικρά παιδιά και δεν θέλησε να αναφέρθεί λεπτομερώς σε κάποια περιστατικά.

«Για μένα ήταν μια αναγκαιότητα όλο αυτό. Εγώ το έκανα μία φορά, απλά κατακερματίστηκε σε πολλά κομμάτια. Όταν αποφασίζεις βέβαια να μιλήσεις για κάτι στο πλαίσιο των είκοσι χρόνων μετά, πρέπει να μιλήσεις. Εγώ δεν τα είπα όλα. Είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν. Αν διαβάσεις την καταγγελία μου, είναι κάποια που υπονοούνται, ακριβώς γιατί είχα μικρά παιδιά, οπότε κάποια πράγματα μπήκαν σε ένα σύνολο σκέψεων» είπε μεταξύ άλλων, σε συνέντεξή της στο περιοδικό ΟΚ.

