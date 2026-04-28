Αντώνης Ρέμος: «Νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι» – Τέλος οι πίστες για την επόμενη σεζόν (Video)

Βίντεο στο Instagram για να ανακοινώσει την ολοκλήρωση των εμφανίσεών του στο NOΧ, αλλά και την αποχή του από τις πίστες για τον χειμώνα, ανέβασε ο Αντώνης Ρέμος.

Ο τραγουδιστής, μετά από 5 χρόνια παρουσία στο NOX ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και το κοινό που τον στήριξε, ενώ ανέφερε ότι τον χειμώνα που έρχεται δεν θα εμφανιστεί σε πίστα γιατί θέλει να ξεκουραστεί.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο ΝΟΧ. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια στο ΝΟΧ. Το ΝΟΧ που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί παρέα. Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης εγώ και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα.

Κλείνει για εμένα ένας κύκλος φέτος, γιατί το χειμώνα που μας έρχεται νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας, όμως, το μεγάλο θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» κατέληξε ο τραγουδιστής.

