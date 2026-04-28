ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 19:52
Αντώνης Ρέμος: «Νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι» – Τέλος οι πίστες για την επόμενη σεζόν (Video)

Βίντεο στο Instagram για να ανακοινώσει την ολοκλήρωση των εμφανίσεών του στο NOΧ,  αλλά και την αποχή του από τις πίστες για τον χειμώνα, ανέβασε ο Αντώνης Ρέμος.

Ο τραγουδιστής, μετά από 5 χρόνια παρουσία στο NOX ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και το κοινό που τον στήριξε, ενώ ανέφερε ότι τον χειμώνα που έρχεται δεν θα εμφανιστεί σε πίστα γιατί θέλει να ξεκουραστεί.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο ΝΟΧ. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια στο ΝΟΧ. Το ΝΟΧ που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί παρέα. Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης εγώ και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα.

Κλείνει για εμένα ένας κύκλος φέτος, γιατί το χειμώνα που μας έρχεται νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας, όμως, το μεγάλο θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» κατέληξε ο τραγουδιστής.

Διαβάστε επίσης:

Στο πλευρό του Κίμελ ο Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ο Τζίμι είναι κωμικός – Και η Λέβιτ είπε ότι θα πέσουν πυροβολισμοί, προφανώς έκανε πλάκα»

Λίζα Κούντροου: Η «Φίμπι» από τα «Φιλαράκια» αποκαλύπτει το σεξιστικό περιβάλλον των γυρισμάτων

Ελένη Γερασιμίδου: Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο και οι πλατφόρμες με πετούν έξω ως «πλούσια» (Video)





ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης στο Ναύπλιο: «Τοξική και μίζερη η αντιπολίτευση, δεν προτείνει απολύτως τίποτα» – Αποθέωση Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Δημόσιο παραιτείται από ένδικα μέσα κατά αποζημιώσεων των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών – Η εισήγηση στο αυριανό υπουργικό

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σκέρτσος… επιστρέφει τα γαλάζια βέλη: Μέλημά μας να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Κάρολο στον Λευκό Οίκο: Οι φιλοφρονήσεις και οι… απρόβλεπτες αποκαλύψεις – «Η μητέρα μου σε είχε ερωτευτεί» (Photos/Videos)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

ΚΑΛΧΑΣ

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρωποκυνηγητό για τον 89χρονο που τραυμάτισε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - Πρόεδρος ΔΣΑ: Άφησε επιστολές για τα ΜΜΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόεδρος ΣΠΕΦ στο topontiki: «Απελπιστική η κατάσταση όσων επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά - Ποιοι ευθύνονται, τι είναι εφικτό ν’ αλλάξει»

