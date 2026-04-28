search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ελένη Γερασιμίδου: Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο και οι πλατφόρμες με πετούν έξω ως «πλούσια» (Video)

Κοντά στα 1000 ευρώ αποκάλυψε η Ελένη Γερασιμίδου πως ανέρχεται η σύνταξη που λαμβάνει, επισημαίνοντας ότι με το ποσό αυτό θεωρείται «πλούσια» από το κράτος, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνει κρατικά επιδόματα λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

«Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, πληρώνω λογαριασμούς από εκεί. Το έχω αναλάβει αυτό. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθω. Μπαίνω και σε κάτι πλατφόρμες που με πετάνε έξω ως πλούσια. Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, οπότε θεωρούμαι υψηλοσυνταξιούχος. Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα» τόνισε.

Στη συνέχεια, η Ελένη Γερασιμίδου αποκάλυψε ότι δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φροντίζοντας μόνο να ενημερώνεται για την επικαιρότητα.

«Instagram και Facebook δεν έχω. Μια φορά πήγα να κάνω viber και πλάκωσαν όλα τα τηλέφωνα που με έχουν κι εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι και σε μισή ώρα το έκλεισα. Δε μπαίνω σε κανένα site, μπαίνω μόνο να δω ειδήσεις. Όταν δεν παίρνω έντυπο, τον Ριζοσπάστη τον διαβάζω διαδικτυακά, ανελλιπώς. Μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο. Δεν βλέπω TikTok. Δε ξέρω αν είναι προχωρημένο, μπορεί να μας πηγαίνει και πίσω. Μου έδειξε η κόρη μου κάτι βίντεο συγκινητικά».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

