search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:06
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

28.04.2026 10:52

Πηγή Δεβετζή: «Βαπτίστηκα στον Ιορδάνη Ποταμό όπως έκανε ο Χριστός – Σώθηκα από ατύχημα γιατί είχα την προστασία του θεού» (Video)

28.04.2026 10:52
Την επιλογή της να βαπτιστεί όπως ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό σχολίασε ο Πηγή Δεβετζή, επισημαίνοντας ότι η πίστη για την ίδια παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή της.

Αναφερόμενη, δε, στο τροχαίο που είχε τον Δεκέμβριο, η Ολυμπιονίκης υποστήριξε ότι θεωρεί ότι σώθηκε με τη βοήθεια του Θεού.

«Έχω επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω δύο φορές στη ζωή μου και βρήκα την ευκαιρία να πάω στην Ιορδανία για να βαπτιστώ όπως τότε ο Χριστός. Και επειδή σώθηκα, αν θυμάστε του Αγίου Νικολάου από ατύχημα, που το αυτοκίνητό μου έγινε σμπαράλια, ενώ εγώ δεν έπαθα τίποτα, θεωρώ ότι κάθε χρόνο πρέπει να αναρτώ αυτές τις φωτογραφίες που έζησα και νομίζω ότι είχα την προστασία και του Θεού, εννοείται, και του Αγίου Νικολάου. Και ήθελα να το κάνω αυτό γιατί θεωρώ τη θρησκεία μας πολύ σημαντική, δηλαδή την πίστη τη θεωρώ πολύ σημαντική στη ζωή μας» τόνισε.

Σημειώνεται ότι το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου στην Εγνατία Οδό, όταν το όχημά της ανετράπη, υπό άγνωστες συνθήκες, στην περιοχή πάνω από το Παληό Καβάλας. Η Ολυμπιονίκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύτηκε προληπτικά.

Πριν από λίγες ημέρες, η ίδια μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, φωτογραφίες από τότε που βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό.

«Αισθάνομαι ότι κάθε χρόνο η πίστη μου προς τον Θεό γίνεται ακόμη πιο δυνατή και τον δοξάζω, γιατί είμαστε εδώ σε αυτή την γη ζωντανοί παρ’ όλες τις δυσκολίες που περνάμε και έτσι ανεβάζω κάθε χρόνο αυτές τις φωτογραφίες για να θυμάμαι την αξέχαστη εμπειρία μου στους Άγιους τόπους. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, να έχουμε υγεία και αγάπη μεταξύ μας. Αφήστε πίσω όσα σας πλήγωσαν και ζητήστε συγνώμη από τον εαυτό σας και από τον πλησίον σας. Ο Θεός πάντα συγχωρεί. Μόνο αγάπη και πίστη. Είχα την τύχη να βρεθώ στα Ιεροσόλυμα στον Πανάγιο τάφο και να βαφτιστώ Χρυσοπηγή-Ολυμπιάδα στον Ιορδάνη ποταμό, όπου βαπτίστηκε κ ο Χριστός από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που σίγουρα θέλω να ξαναζήσω» έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Σαρλίζ Θερόν: Η αντίδρασή της όταν άγγιξε φίδι σε challenge του Netflix (Video)

Μελίνα Ασλανίδου: «Μου είπαν να σταματήσω να τραγουδάω και να κάνω 15 μέρες αφωνία – Έφυγα κλαίγοντας» (Video)

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν για μένα – Δεν είμαι μίζερος» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κεραμέως μίλησε με τον τραυματία από τους πυροβολισμούς στο κατάστημα του ΕΦΚΑ – «Έχει την στήριξη όλων μας»

ADVERTORIAL

Charlotte Foucteau: Η αξία του ανθρώπου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA φέρνει αλλαγές στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό – «Κολλάει»… ασυστόλως η πλατφόρμα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πρόωρη αυλαία για τη Megan Thee Stallion στο Μπρόντγουεϊ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

ΚΑΛΧΑΣ

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόεδρος ΣΠΕΦ στο topontiki: «Απελπιστική η κατάσταση όσων επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά - Ποιοι ευθύνονται, τι είναι εφικτό ν' αλλάξει»

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

