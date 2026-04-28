Πηγή Δεβετζή: «Βαπτίστηκα στον Ιορδάνη Ποταμό όπως έκανε ο Χριστός – Σώθηκα από ατύχημα γιατί είχα την προστασία του θεού» (Video)

Την επιλογή της να βαπτιστεί όπως ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό σχολίασε ο Πηγή Δεβετζή, επισημαίνοντας ότι η πίστη για την ίδια παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή της.

Αναφερόμενη, δε, στο τροχαίο που είχε τον Δεκέμβριο, η Ολυμπιονίκης υποστήριξε ότι θεωρεί ότι σώθηκε με τη βοήθεια του Θεού.

«Έχω επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω δύο φορές στη ζωή μου και βρήκα την ευκαιρία να πάω στην Ιορδανία για να βαπτιστώ όπως τότε ο Χριστός. Και επειδή σώθηκα, αν θυμάστε του Αγίου Νικολάου από ατύχημα, που το αυτοκίνητό μου έγινε σμπαράλια, ενώ εγώ δεν έπαθα τίποτα, θεωρώ ότι κάθε χρόνο πρέπει να αναρτώ αυτές τις φωτογραφίες που έζησα και νομίζω ότι είχα την προστασία και του Θεού, εννοείται, και του Αγίου Νικολάου. Και ήθελα να το κάνω αυτό γιατί θεωρώ τη θρησκεία μας πολύ σημαντική, δηλαδή την πίστη τη θεωρώ πολύ σημαντική στη ζωή μας» τόνισε.

Σημειώνεται ότι το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου στην Εγνατία Οδό, όταν το όχημά της ανετράπη, υπό άγνωστες συνθήκες, στην περιοχή πάνω από το Παληό Καβάλας. Η Ολυμπιονίκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύτηκε προληπτικά.

Πριν από λίγες ημέρες, η ίδια μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, φωτογραφίες από τότε που βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό.

«Αισθάνομαι ότι κάθε χρόνο η πίστη μου προς τον Θεό γίνεται ακόμη πιο δυνατή και τον δοξάζω, γιατί είμαστε εδώ σε αυτή την γη ζωντανοί παρ’ όλες τις δυσκολίες που περνάμε και έτσι ανεβάζω κάθε χρόνο αυτές τις φωτογραφίες για να θυμάμαι την αξέχαστη εμπειρία μου στους Άγιους τόπους. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, να έχουμε υγεία και αγάπη μεταξύ μας. Αφήστε πίσω όσα σας πλήγωσαν και ζητήστε συγνώμη από τον εαυτό σας και από τον πλησίον σας. Ο Θεός πάντα συγχωρεί. Μόνο αγάπη και πίστη. Είχα την τύχη να βρεθώ στα Ιεροσόλυμα στον Πανάγιο τάφο και να βαφτιστώ Χρυσοπηγή-Ολυμπιάδα στον Ιορδάνη ποταμό, όπου βαπτίστηκε κ ο Χριστός από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που σίγουρα θέλω να ξαναζήσω» έγραψε στη λεζάντα.

