Μετά το Σαρακήνικο της Μήλου, σοβαρές καταγγελίες για περιβαλλοντική καταστροφή στην Κεφαλονιά – Τι συνέβη στην Παλιοσταφίδα

Σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή της παραλίας Παλιοσταφίδα στην Κεφαλονιά θέτει επίσημη καταγγελία κατοίκων του νησιού που απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Εισαγγελία Περιβάλλοντος και κάθε αρμόδια ελεγκτική και δικαστική αρχή.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, που έχει στη διάθεσή του το topontiki.gr, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ειδικά μετά την κακοκαιρία Ιανός που χτύπησε το νησί του Ιονίου το 2020, ένα φυσικό τοπίο που καλυπτόταν με πυκνή βλάστηση μετατράπηκε σε εργοτάξιο μεγάλης κλίμακας για την ανέγερση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Η υπόθεση παρουσιάζεται από τους καταγγέλλοντες ως αντίστοιχη με εκείνη που είχε προκαλέσει πανελλαδικές αντιδράσεις στο Σαρακήνικο της Μήλου, όπου μετά από παρεμβάσεις πολιτών, επιστημονικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, ακολούθησε έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ανάκληση οικοδομικής άδειας και διαδικασίες αποκατάστασης του φυσικού τοπίου. Στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, οι πολίτες ζητούν να διερευνηθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αν οι εγκρίσεις που δόθηκαν ήταν απολύτως συμβατές με την περιβαλλοντική, δασική και πολεοδομική νομοθεσία.

Στην καταγγελία γίνεται λόγος για δραματική αλλαγή της εικόνας της περιοχής, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, περιλάμβανε εκτεταμένη αποψίλωση δασικής βλάστησης, μαζικές εκχερσώσεις, διαμορφώσεις εδάφους μεγάλης κλίμακας και σημαντική τσιμεντοποίηση σε μία περιοχή που μέχρι πρότινος αποτελούσε ενιαίο φυσικό οικοσύστημα. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η Παλιοσταφίδα δεν ήταν μία αναξιοποίητη έκταση, αλλά μία παράκτια ζώνη με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και αισθητική αξία, η οποία λειτουργούσε ως φυσικός πνεύμονας πρασίνου και στοιχείο προστασίας της γεωμορφολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην καταγγελία στη θέση του φυσικού τοπίου ανεγείρονται ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Οι καταγγέλλοντες ζητούν να ελεγχθεί με ποια ακριβώς διαδικασία αδειοδοτήθηκε το έργο, ποιες υπηρεσίες γνωμοδότησαν και ποιοι υπέγραψαν τις σχετικές εγκρίσεις, ενώ θέτουν ζήτημα διερεύνησης του κατά πόσο πραγματοποιήθηκε πλήρης και ανεξάρτητη περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν από την έναρξη των εργασιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις αναφορές που, σύμφωνα με την καταγγελία, κυκλοφορούν στην τοπική κοινωνία σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου. Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν ισχυρισμοί κατοίκων ότι οι εγκρίσεις φέρονται να προχώρησαν μέσω υπηρεσιών της Αθήνας και όχι μέσω των τοπικών υπηρεσιών, καθώς – σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλονται – υπήρξαν επιφυλάξεις για το μέγεθος της παρέμβασης λόγω του δασικού χαρακτήρα της περιοχής. Οι καταγγέλλοντες ζητούν να εξακριβωθεί εάν υπήρξαν αρνητικές εισηγήσεις, αν παρακάμφθηκαν τοπικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και ποια πρόσωπα ή υπηρεσίες υπέγραψαν τελικά τις εγκρίσεις που οδήγησαν στην υλοποίηση του έργου.

Κεντρικό στοιχείο της καταγγελίας αποτελούν οι αεροφωτογραφίες από το Google Earth, οι οποίες, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, αποτυπώνουν την έκταση της μεταβολής. Όπως αναφέρεται, τον Μάιο του 2020 η περιοχή εμφανιζόταν ως πυκνό φυσικό δάσος με έντονη βλάστηση και αδιατάρακτο φυσικό ανάγλυφο. Ωστόσο, έως τον Ιούνιο του 2021 η εικόνα είχε αλλάξει ριζικά, με τη βλάστηση να έχει σχεδόν εξαφανιστεί και μεγάλες εκτάσεις να έχουν αποψιλωθεί προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την επερχόμενη οικοδομική δραστηριότητα.

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μεταβολή φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και μετά τον Ιανό αποτελεί ακόμη ένα σημείο που αναδεικνύεται στην καταγγελία. Οι συντάκτες της υποστηρίζουν ότι η χρονική συγκυρία, με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις, τη μειωμένη δημοσιότητα και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στραμμένο αποκλειστικά στην υγειονομική κρίση, καθιστά αναγκαία την πλήρη διερεύνηση όχι μόνο του τι συνέβη, αλλά και του πότε, του πώς και υπό ποιες συνθήκες δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις και εκτελέστηκαν οι εργασίες.

Μέσα από την επίσημη αναφορά διατυπώνεται αίτημα για άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και για πλήρη έλεγχο της νομιμότητας όλων των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που σχετίζονται με το έργο. Παράλληλα ζητείται η δημοσιοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων, η επανεξέταση των περιβαλλοντικών όρων, η διερεύνηση τυχόν περιβαλλοντικής βλάβης και, εφόσον προκύψουν παραβάσεις ή παρατυπίες, η απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους και η λήψη μέτρων αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

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