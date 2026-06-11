Σε σοκ η 50χρονη που γρονθοκοπήθηκε από 30χρονο για την προτεραιότητα: «Με χτύπησε τόσο δυνατά που έβαλε γύψο»

Στο ψυχιατρείο οδηγήθηκε ο 30χρονος που έριξε γροθιά σε 50χρονη στο Ίλιον για την προτεραιότητα.

«Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό, που νομίζω ότι είχε γύψο στο χέρι του. Να φανταστείτε ότι έπεσα στο κάθισμα του συνοδηγού, δεν ήταν μια απλή μπουνιά. Δεν είχα καταλάβει τις προθέσεις του αλλιώς θα έκλεινα το παράθυρο. Ερχόταν στο μέρος μου σαν να ήθελε να μου δώσει οδηγίες», δήλωσε το θύμα της επίθεσης.

«Με είδε από αρκετά μέτρα μακριά, επιτάχυνε και επιδεικτικά σταμάτησε μπροστά στο αμάξι μου. Εγώ μπορούσα να κάνω δεξιά και να σταματήσω σε μια θέση πάρκινγκ, αλλά δεν με άφησε επίτηδες. Και όταν έκανε τελικά όπισθεν, υπήρχε ένα παιδάκι που περνούσε τον δρόμο και παραλίγο να το χτυπούσε», πρόσθεσε.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (10/6) μπροστά στην 12χρονη κόρη της 50χρονης. Το θύμα τραυματίστηκε στο μάτι και τον αυχένα.

Ο 30χρονος αφού την χτύπησε μπήκε στο αμάξι του και διέφυγε ανενόχλητος.

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