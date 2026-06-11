Δολοφονία Δασκαλάκη: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών – «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής», επιμένει η υπεράσπιση 

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν ο 57χρονος κτηνοτρόφος και αυτοδιοικητικός, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Η δικογραφία αφορούσε το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης αλλά ο εισαγγελέας αποφάσισε να ασκήσει δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, στον 32χρονο και στον 59χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού και στον 57χρονο ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας. Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και θα απολογηθούν τη Δευτέρα (15/6).

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου είχαν συγκεντρωθεί και μέλη της οικογένειας του 49χρονου Αλεξάνδρου Δασκαλάκη που εξέφρασαν την ανακούφιση τους που η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει αλήθεια.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε υποστεί κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από μαγκούρα, και γι’ αυτό το λόγο είχε υποβληθεί και σε κρανιεκτομή.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα δύσκολη και σύνθετη υπόθεση, στην οποία οι αστυνομικές αρχές κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συλλέξουν και να αξιολογήσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις υποψίες τους. Η προανακριτική έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου κινήθηκε σε πολλαπλά επίπεδα, με τους ερευνητές να εξαντλούν, σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε διαθέσιμο περιθώριο αναζήτησης αποδεικτικού υλικού πριν προχωρήσουν στις συγκεκριμένες κινήσεις.

Από μέρους της υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, τόσο η κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη που εκπροσωπεί πατέρα και γιο, όσο και η κ. Θεονύμφη Μπέρκη που εκπροσωπεί τον 59χρονο βοσκό, προβάλλεται η θέση ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις σε βάρος των εντολέων τους που αρνούνται με σθένος τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

«Δεν είναι δεμένη η δικογραφία», λέει η υπεράσπιση

Αλεξάνδρα Σπανάκη: “Αμφισβητώ την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. «Με βάση το υλικό που γνωρίζω δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδιώξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθηκών αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Θα περιμένω να δω τη δικογραφία στο σύνολο της, θα την επεξεργαστώ και θα απολογηθούημε. Προσωπικά οι εντολείς μου, μού έχουν αναφέρει τα καλύτερα λόγια για το θύμα, τον εκτιμούσαν, δεν είχαν παράπονο και δεν είχαν αντιδικίες. Είναι βέβαιο ότι οι εντολείς μου δεν βριίσκονταν στην περιοχή, ούτε ο πατέρας, ούτε ο γιος», υποστήριξε η δικηγόρος υπεράσπισης Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Καταρχήν, αυτό που διαπιστώνει κάποιος από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να μπορεί να “δέσει” την κατηγορία της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας. Κατά την άποψη μου, δεν είναι μία “δεμένη” δικογραφία, είναι μία δικογραφία που θα καταπέσει πολύ απλά διότι το σύνολο της βασίζεται στις μαρτυρίες της ίδιας της χήρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προκύψει μέχρι και σήμερα. Αρνούμεθα τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε τον θάνατο του άτυχου Αλέκου Δασκαλάκη», τόνισε η Θεονύμφη Μπέρκη που εκπροσωπεί τον 59χρονο βοσκό.

Διαβάστε επίσης

Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Ο 26χρονος ήταν σκεπασμένος, είδα κηλίδες αίματος και δίπλα τη μητέρα του» – Όσα ανέφερε μάρτυρας-«κλειδί» (Video)

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Πώς «ξεκλείδωσε» η υπόθεση – Οι περιγραφές, το στίγμα των κινητών, τα μέιλ και τα βίντεο