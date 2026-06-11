Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Ο 26χρονος ήταν σκεπασμένος, είδα κηλίδες αίματος και δίπλα τη μητέρα του» – Όσα ανέφερε μάρτυρας-«κλειδί» (Video)

Σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η κοινωνία του Αιγίου μετά τη δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Βασικός ύποπτος για το διπλό φονικό είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος, ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα δύο θύματα βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία της κατοικίας, μέσα σε λίμνη αίματος. Μετά το έγκλημα, ο Ιταλός επικοινώνησε τηλεφωνικά με κάτοικο της περιοχής, ενημερώνοντάς τον για όσα είχαν συμβεί.

Ο άνδρας που μπήκε πρώτος στο σπίτι μαζί με τον Ιταλό και να ειδοποίησε τις Αρχές, μίλησε στο Live News και περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα αντίκρισε.

«Αρχίζω και φωνάζω “Μαρία, Μαρία”, πολύ δυνατά, να ακούσω κάποια κίνηση. Με το καπάκι δυο-τρεις φορές “Ολύμπιε!”. Τη δεύτερη, τρίτη φορά που φωνάζω “Ολύμπιε”, αυτός είναι δίπλα μου και μου λέει “Δημήτρη, μόρτο“ (σ.σ. νεκρός)», ανέφερε ο άνδρας, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα έλαβαν χώρα από την ώρα που τον κάλεσε ο 65χρονος, μέχρι την ώρα που ο ίδιος κάλεσε τις Αρχές στο σπίτι της 54χρονης.

«Εγώ ήμουν στο Αίγιο για προσωπική, δική μου δουλειά. Εγώ πέρασα από εδώ η ώρα 11 από το σπίτι, δεν υπήρχε τίποτα. Συνήθως κοιμόντουσαν και αρκετές φορές ξυπνούσαν και λίγο αργά. Βγήκα, σε κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο γύρω στις 11:45. Δεν είπε κάτι, είπε “Δημήτρη”, γρήγορα στα ιταλικά “σούμπιτο Δημήτρη, σπίτι”. Πριν φτάσω στο σπίτι του, όπως ερχόμουνα από το Αίγιο, ξανά έχω μια κλήση. Ήταν πάλι ο Μάρκος. Σηκώνω το τηλέφωνο, του λέω “εδώ είμαι, έφτασα σχεδόν”, έχω φτάσει σπίτι του», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τι συνέβη όταν έφτασε στην κατοικία: «Πήγα να μπω μέσα, μου έφερε το κλειδί, αυτός άνοιξε, μπήκα μέσα, ανεβαίνω πάνω σε ένα μπαλκονάκι, αυτός μου έλεγε “Δημήτρη” και ωρυότανε, μιλάμε στην κυριολεξία “Δημήτρη” και αυτό… “Το παιδί, πού είναι ο Ολύμπιος; Είναι εδώ ή έχει φύγει;”. Μπαίνουμε μαζί στο σπίτι, βλέπω την πόρτα του παιδιού. Πάω να την σπρώξω, δεν άνοιγε, μετά διαπίστωσα ότι ήταν πίσω η Μαρία. Βάζω το κεφάλι μου, κοιτάω στο κρεβάτι του παιδιού. Ήταν στο κρεβάτι, σκεπασμένος, μέχρι επάνω. Μετά κάνω μία κίνηση, με το κεφάλι μου, είχε σπασμένα γυαλιά κάτω. Είχε κηλίδες αίματος και μετά βλέπω τη Μαρία».

Ο ίδιος εξήγησε ακόμη ότι ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χωρίς να λάβει κάποια αντίδραση από τον Ιταλό σύντροφο της 54χρονης.

«Βγάζω το τηλέφωνό μου, καπάκι, με τη μία σε δευτερόλεπτα, τηλεφωνώ στο 166. Του λέω “παίρνω την άμπουλανς” (σ.σ. ασθενοφόρο). Δεν μου μίλησε καθόλου, τίποτα. Κλείνω το τηλέφωνο για ασθενοφόρο, δίνω στοιχεία, καπάκι το κλείνω. Του λέω πάλι, “εγώ παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία“. Δεν είχα πάλι καμία κίνησή του. Εφόσον παίρνω και την αστυνομία, τον ρωτάω “τι συνέβη;“. Η απάντηση αυτού προς εμένα ακριβώς ήτανε, στην κυριολεξία τα λόγια του: “Δημήτρη, 11 η ώρα, η Μαρία πήγε για ύπνο”. Δεν μίλησε καθόλου για τον Ολύμπιο. Αυτός πήγε μετά από λίγο για ύπνο. “Η Μαρία ροχάλιζε”, και πήγε να κοιμηθεί δίπλα. Χωρίς να ξέρω εγώ τι είχε… αν είχε μπει κάποιος μες στο σπίτι, είχαν διαρρήξει μια πόρτα, κάτι άλλο εγώ δεν είδα. Έριξα μια ματιά στο σπίτι, δεν είδα κάτι στο δωμάτιο των παιδιών, δηλαδή σπασμένο ή πόρτα ή έτσι. Αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια που μου είπε. “Σηκώθηκα 11 η ώρα το πρωί”, είπε. Πήγε στο μπάνιο. Δεν είναι η Μαρία στο δωμάτιό τους. Μου είπε ότι πήγε στο δωμάτιο του παιδιού, χτυπάει την πόρτα του Ολύμπιου – τίποτα, και άνοιξε την πόρτα και συνάντησε αυτό που είδα και εγώ».

Οι Αρχές αναμένεται να ζητήσουν το κινητό τηλέφωνο του μάρτυρα που ειδοποίησε την αστυνομία, προκειμένου να εξετάσουν αναλυτικά τις επικοινωνίες που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο ανδρών.

Στο «μικροσκόπιο» οι πληροφορίες για οικονομική διαφωνία

Το Αίγιο αριθμεί λιγότερους από 800 μόνιμους κατοίκους, ωστόσο πρόκειται για περιοχή με τουριστική κίνηση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, γεγονός που προσελκύει αρκετούς επισκέπτες. Ωστόσο, η μικρή κλίμακα της τοπικής κοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι να γνωρίζονται μεταξύ τους και να κυκλοφορούν πληροφορίες.

Μία από αυτές αφορά, σύμφωνα με κατοίκους, μια διαφωνία γύρω από οικόπεδο που είχε πουληθεί. Η 54χρονη φέρεται να επιθυμούσε να διαθέσει τα χρήματα της πώλησης στον γιο της, ενώ ο 26χρονος σχεδίαζε να εγκατασταθεί μόνιμα στη Γερμανία. Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας φαίνεται πως διαφωνούσε με αυτή την προοπτική.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές αξιολογούν κρίσιμες μαρτυρίες και στοιχεία που ενδέχεται να φωτίσουν την υπόθεση. Σημαντικό βάρος δίνεται στην κατάθεση του άνδρα που έχει ήδη μιλήσει στις Αρχές, ενώ ο 65χρονος Ιταλός θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται.

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