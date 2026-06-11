Συγκλονιστικές εικόνες από το λιμάνι των Παξών: Σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες, ιστιοφόρο κατέληξε στον βυθό (Videos)

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 11/6, στο λιμάνι του Γαΐου στους Παξούς, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε σε ελλιμενισμένο σκάφος επεκτάθηκε σε γειτονικά πλεούμενα, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 13:00 σε ημερόπλοιο, από το οποίο είχαν ήδη αποβιβαστεί οι επιβάτες. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι φλόγες εξαπλώθηκαν και σε άλλα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο λιμάνι, ανάμεσά τους καταμαράν και ξύλινο πλοιάριο.

Μάχη από ξηρά και θάλασσα

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με συνέπεια ένα ιστιοφόρο να βυθιστεί μετά το περιστατικό. Ζημιές υπέστη και δεύτερο σκάφος, στο οποίο μεταδόθηκε η φωτιά.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης στήθηκε άμεσα επιχείρηση κατάσβεσης τόσο από τη στεριά, όσο και από τη θάλασσα. Στο σημείο βρίσκονται τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Παξών, ενώ πυροσβεστικό πλοιάριο αναχώρησε από την Ηγουμενίτσα με προορισμό τους Παξούς προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν και τοπικές εθελοντικές ομάδες, οι οποίες επιχειρούν από θαλάσσης χρησιμοποιώντας αντλίες νερού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε περισσότερα γειτονικά σκάφη, και την πλήρη κατάσβεσή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ η διερεύνηση του περιστατικού αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.

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