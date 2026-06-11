Παξοί: Μεγάλη φωτιά σε τουριστικά σκάφη – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» το λιμάνι (videos)

Συναγερμός στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς όταν ένα ημερόπλοιο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13.00, εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε δεύτερο ελλιμενισμένο σκάφος, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από τα τοπικά μέσα που δείχνουν τους πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν «πνίξει» το λιμάνι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ τα σκάφη που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες είναι ένα ξύλινο πλοιάριο και ένα καταμαράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες του ενός τουριστικού σκάφους, που εκτελούσε το ημερήσιο δρομολόγιο από την Πάργα προς τους Παξούς, είχαν αποβιβαστεί πριν εκδηλωθεί η φωτιά και δεν κινδύνευσαν από το περιστατικό.

Αυτήν την ώρα σπεύδει στους Παξούς πυροσβεστικό πλοιάριο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της σε περισσότερα γειτονικά σκάφη.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα…

Η ενημέρωση του Λιμενικού

«Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύο επαγγελματικά /τουριστικά σκάφη αναψυχής, χωρίς επιβάτες. Το περιστατικό έγινε κοντά στον Νέο Επιβατικό Σταθμό του Γαΐου στους Παξούς.

Στην περιοχή βρίσκονται:

1 Περιπολικό του Λιμενικού Σώματος

3 οχήματα της Π.Υ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Προς το σημείο κατευθύνονται:

2 πλοιάρια Π.Υ.

1 ρυμουλκό σκάφος

Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, corfutvnews.gr, kerkyrasimera.gr

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