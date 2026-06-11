search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 15:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 14:17

Παξοί: Μεγάλη φωτιά σε τουριστικά σκάφη – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» το λιμάνι (videos)

11.06.2026 14:17
paxoi_fotia

Συναγερμός στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς όταν ένα ημερόπλοιο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13.00, εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε δεύτερο ελλιμενισμένο σκάφος, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από τα τοπικά μέσα που δείχνουν τους πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν «πνίξει» το λιμάνι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ τα σκάφη που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες είναι ένα ξύλινο πλοιάριο και ένα καταμαράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες του ενός τουριστικού σκάφους, που εκτελούσε το ημερήσιο δρομολόγιο από την Πάργα προς τους Παξούς, είχαν αποβιβαστεί πριν εκδηλωθεί η φωτιά και δεν κινδύνευσαν από το περιστατικό.

Αυτήν την ώρα σπεύδει στους Παξούς πυροσβεστικό πλοιάριο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της σε περισσότερα γειτονικά σκάφη.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα…

Η ενημέρωση του Λιμενικού

«Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύο επαγγελματικά /τουριστικά σκάφη αναψυχής, χωρίς επιβάτες. Το περιστατικό έγινε κοντά στον Νέο Επιβατικό Σταθμό του Γαΐου στους Παξούς.

Στην περιοχή βρίσκονται:

  • 1 Περιπολικό του Λιμενικού Σώματος
  • 3 οχήματα της Π.Υ.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Προς το σημείο κατευθύνονται:

  • 2 πλοιάρια Π.Υ.
  • 1 ρυμουλκό σκάφος

Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, corfutvnews.gr, kerkyrasimera.gr

Διαβάστε επίσης:

Μύκονος: Καλλιεργούσε κάνναβη σε…τροχόσπιτο – Λάμπες LED, υγραντήρας και… όργανα ελέγχου (Photos)

Δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας – Πρόταση για ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων

Σαμαράς για Βαλυράκη: Ήταν μια βίαιη δολοφονία – Μιλήσαμε τηλεφωνικά εκείνη τη μέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elpida
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκδήλωση της Ελπίδα για τη Δημοκρατία για το Κράτος Δικαίου

usa-pyrauloi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παρά τα χτυπήματα – Εκεχειρία «άνευ νοήματος» βλέπει η Τεχεράνη

sfee foto2
ΥΓΕΙΑ

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα: «3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα»

Domes-White-Coast-Milos-Sunsets
BUSINESS

Prodea: Επιμένει στη Μήλο και επιταχύνει επενδύσεις σε ξενοδοχεία και logistics

inart2026_teatro_meridional_27_maio_ines_chaubert_110_1
ADVERTORIAL

Nothing to Hide – Μια παράσταση για όσους τολμούν να φανούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

famellos- notopoulou – karystianou- pyrgow ellhniko – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η θεωρία της «παχιάς ουράς – fat tail» στα γκάλοπ, οι «3» πιέζουν Φάμελλο, η Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, πρώην Συριζαίοι στην Καρυστιανού και ο Riviera Tower

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

nikos_servetas
MEDIA

Πέθανε ξαφνικά ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 15:30
elpida
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκδήλωση της Ελπίδα για τη Δημοκρατία για το Κράτος Δικαίου

usa-pyrauloi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παρά τα χτυπήματα – Εκεχειρία «άνευ νοήματος» βλέπει η Τεχεράνη

sfee foto2
ΥΓΕΙΑ

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα: «3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα»

1 / 3