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11.06.2026 13:59

Μύκονος: Καλλιεργούσε κάνναβη σε…τροχόσπιτο – Λάμπες LED, υγραντήρας και… όργανα ελέγχου (Photos)

11.06.2026 13:59
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Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, σε έρευνα που έγινε χθες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 17 δενδρύλλια κάνναβης και 319 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Ο συλληφθείς φέρεται να καλλιεργούσε τα δενδρύλλια μέσα σε… τροχόσπιτο στην Άνω Μερά, στο οποίο μάλιστα έμενε και ο ίδιος.

Χρησιμοποιούσε, δε, ειδικό φωτισμό με… επτά LED λαμπτήρες ανάπτυξης φυτών, υγραντήρα και όργανα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας.

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ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 15:30
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