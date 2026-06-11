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11.06.2026 13:28

Δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας – Πρόταση για ενοχή και των 4 κατηγορουμένων (video)

11.06.2026 13:28
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Την καταδίκη και των τεσσάρων κατηγορούμενων στην υπόθεση του τραγικού θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή τον Αύγουστο του 2024 σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, πρότεινε η εισαγγελέας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στα Γιαννιτσά.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η εισαγγελέας ήταν «καταπέλτης» στην πρότασή της για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το μηχάνημα στο λούνα παρκ και την αποδοχή από τους κατηγορούμενους αυτής της κατάστασης.

«Το μηχάνημα ήταν σε κατάσταση απολύτως ακατάλληλη και επικίνδυνη», είπε η εισαγγελέας. «Ήταν ιδιοκατασκευή και έγινε από άτομο χωρίς γνώσεις, χωρίς προδιαγραφές, χωρίς τη λήψη κανενός μέτρου ασφαλείας. Είχε υποστεί εκτεταμένη διάβρωση, ποτέ, ποτέ δεν μπορούσε να λειτουργήσει», είπε ακριβώς η εισαγγελέας.

Πρότεινε για τον 60χρονο ιδιοκτήτη του λούνα παρκ να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον 19χρονο και για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον τραυματισμό του αδερφού του.

Για τη σύζυγο-συνιδιοκτήτρια, πρότεινε να καταδικαστεί για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και για απλή συνέργεια στην απόπειρα με ενδεχόμενο δόλο, για τον αδερφό του 19χρονου.

Για τον χειριστή του μηχανήματος, που αύξησε την ταχύτητα στο μηχάνημα και εκείνη την ώρα έσπασε με συνέπεια ο 19χρονος να χάσει τη ζωή του, πρότεινε να καταδικαστεί για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση, με αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη, για τον 16χρονο αδερφό του Γιάννη Καμπαϊλή. «Εξέθεσε σε μη ασφαλή ταχύτητα τους επιβαίνοντες, αλλά αυτό το έκανε από αμέλεια», υποστήριξε η εισαγγελέας στην πρότασή της.

Για τον μηχανικό (που έδωσε τις βεβαιώσεις που έλεγε ότι το μηχάνημα-παιχνίδι «crazy dance» ήταν σε καλή κατάσταση) , πρότεινε να καταδικαστεί για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. «Τόση φθορά και δεν έκανε ούτε μία υπόδειξη. Ήταν ψευδείς οι υπεύθυνες δηλώσεις του», ανέφερε η Εισαγγελέας, ενώ είπε: «Θλίβομαι, γιατί πριν το δυστύχημα, τρεις μηχανικοί φέρονται να έλεγξαν αυτό το μηχάνημα».

Η διαδικασία συνεχίζεται με την αγόρευση των δικηγόρων.

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