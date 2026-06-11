Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί του έκαναν παρατήρηση για δυνατή μουσική και τους πέταξε τσιμεντόλιθο

Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου για διατάραξη κοινής ησυχίας στην περιοχή Τσαΐρια του δήμου Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ λίγο μετά τη 01:30 η Άμεση Δράση δέχθηκε καταγγελία για δυνατή μουσική που προερχόταν από συγκεκριμένο οικισμό στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν τον 32χρονο, δίπλα σε αυτοκίνητο με τη μουσική σε υψηλή ένταση.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο άνδρας, μαζί με άλλα άτομα, φαίνεται να εξύβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια εκτόξευσε προς το μέρος τους πέτρες, μπουκάλια και τσιμεντόλιθο.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν φθορές σε δύο περιπολικά της Αστυνομίας, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός αστυνομικού.

Ο 32χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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