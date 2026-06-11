Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός για την Παρασκευή, έρχονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ καθώς από την Παρασκευή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του καιρού.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, την Παρασκευή (12/6) αναμένεται στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα κακοκαιρία με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

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