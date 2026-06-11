search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 09:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 07:25

Δύο σεισμοί 3,6 και 3,3 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά τα ξημερώματα στην Εύβοια

11.06.2026 07:25
Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ελασσόνα - Media

Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά επτά λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/6) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 02:00 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 17, 4 χιλιόμετρα.

Επτά λεπτά αργότερα νέος σεισμός εντάσεως 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Εύβοιας και είχε εστιακό βάθος 16,6 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου είχε επίκεντρο στην περιοχή του Προκοπίου και οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ ανέφεραν ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά στην ίδια περιοχή, με ενεργοποίηση ρηγμάτων περιορισμένης δυναμικότητας.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Συνεχίζουν σήμερα με τέσσερα μαθήματα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πάτμος: Άγριος ξυλοδαρμός 46χρονου αλλοδαπού από 62χρονο επιχειρηματία – Τον χτυπούσε με μανία ακόμα και με κράνος

Τις επαφές του πυρήνα της Χαμάς που δρούσε σε Ελλάδα και Κύπρο χαρτογραφούν οι αρχές: Οι διασυνδέσεις με Γερμανία και Τουρκία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaklamanis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αναθεώρηση εξπρές και χωρίς πολλά πολλά

panelladikes-2026_2905_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Πτώση σε Νομική, Πολυτεχνικές σχολές και Ιατρική

lopez-aflek-new
LIFESTYLE

Jennifer Lopez: Το νέο «καρφί» για τον Ben Affleck – «Ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου δεν έχει έρθει ακόμη»

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

aigio-spiti-dolofonia2
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν ομολογεί ο Ιταλός – Τα στοιχεία που τον «καίνε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

apotelesmata_panelladikes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Πού θα κινηθούν οι βάσεις - Πού αναμένεται πτώση

usa – iran epithesi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους - Με πυραύλους κατά αμερικανικών πλοίων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, απαντά η Τεχεράνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 09:43
kaklamanis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αναθεώρηση εξπρές και χωρίς πολλά πολλά

panelladikes-2026_2905_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Πτώση σε Νομική, Πολυτεχνικές σχολές και Ιατρική

lopez-aflek-new
LIFESTYLE

Jennifer Lopez: Το νέο «καρφί» για τον Ben Affleck – «Ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου δεν έχει έρθει ακόμη»

1 / 3