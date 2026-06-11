Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά επτά λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/6) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 02:00 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 17, 4 χιλιόμετρα.

Επτά λεπτά αργότερα νέος σεισμός εντάσεως 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Εύβοιας και είχε εστιακό βάθος 16,6 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου είχε επίκεντρο στην περιοχή του Προκοπίου και οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ ανέφεραν ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά στην ίδια περιοχή, με ενεργοποίηση ρηγμάτων περιορισμένης δυναμικότητας.

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