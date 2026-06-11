Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά επτά λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/6) στην Εύβοια.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 02:00 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 17, 4 χιλιόμετρα.
Επτά λεπτά αργότερα νέος σεισμός εντάσεως 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Εύβοιας και είχε εστιακό βάθος 16,6 χλμ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου είχε επίκεντρο στην περιοχή του Προκοπίου και οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ ανέφεραν ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά στην ίδια περιοχή, με ενεργοποίηση ρηγμάτων περιορισμένης δυναμικότητας.
Διαβάστε επίσης:
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Συνεχίζουν σήμερα με τέσσερα μαθήματα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
Πάτμος: Άγριος ξυλοδαρμός 46χρονου αλλοδαπού από 62χρονο επιχειρηματία – Τον χτυπούσε με μανία ακόμα και με κράνος
Τις επαφές του πυρήνα της Χαμάς που δρούσε σε Ελλάδα και Κύπρο χαρτογραφούν οι αρχές: Οι διασυνδέσεις με Γερμανία και Τουρκία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.