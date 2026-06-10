Τις επαφές του πυρήνα της Χαμάς που δρούσε σε Ελλάδα και Κύπρο χαρτογραφούν οι αρχές: Οι διασυνδέσεις με Γερμανία και Τουρκία

Τις σχέσεις του 37χρονου Γιούσεφ που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς με τους δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στην Κύπρο διερευνούν οι αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ ο Μοχάμεντ, γνωστός και ως «Μάγειρας» που συνελήφθη στην Ακτή του Κυβερνήτη στην Κύπρο έπεισε τον 37χρονο Γιουσέφ να ταξιδέψει στη Μαλαισία, ώστε δήθεν να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος.

Πριν από το ταξίδι του στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Γιουσέφ είχε μεταβεί στην Ινδονησία, όπου συναντήθηκε με έναν 41χρονο Παλαιστίνιο, τον «σταθμάρχη» της Χαμάς στη Νοτιοανατολική Ασία.

Εκεί ο 37χρονος Γιουσέφ παρακολούθησε δεκαήμερη εκπαίδευση στη χρήση και κατασκευή εκρηκτικών και έλαβε από τον «Μάγειρα» το ποσό των 10.000 δολαρίων, χρήματα που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση σχεδίου επίθεσης σε ισραηλινό στόχο στην Αθήνα.

Οι επαφές με Γερμανία και Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο Γιουσέφ προχώρησε σε παραγγελίες υλικών μέσω διαδικτύου. Στο διαμέρισμά του στα Πατήσια έφτασαν μία ζυγαριά ακριβείας και ένας αναδευτήρας, ωστόσο δεν παραδόθηκε ποτέ δεύτερο δέμα που περιείχε ποσότητα οξέος.

Ο Γιούσεφ φαίνεται ότι το μετάνιωσε και τον Δεκέμβριο του 2025 συναντήθηκε στην πλατεία Αμερικής με τον 32χρονο Παλαιστίνιο Σαλέχ και του επέστρεψε 3.700 δολάρια.

Το φερόμενο κύκλωμα απλωνόταν σε Γερμανία και Τουρκία. Ο Γιούσεφ είχε γερμανικό αριθμό τηλεφώνου ενώ είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Γερμανία.

Οι δύο Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο και φέρονται να συνάντησαν τον σταθμάρχηςτης Χαμάς σε Μαλαισία και Ινδονησία σε υπόγειο χώρο στη συνοικία Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης.

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