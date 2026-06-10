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10.06.2026 21:32

Ομοτρανσφοβία ή εμπορικές υποχρεώσεις; Η ΣΤΑΣΥ μετά από μία δεκαετία «κόβει» τις αφίσες του Athens Pride

10.06.2026 21:32
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Μετά από 10 χρόνια η ΣΤΑΣΥ αρνήθηκε να τοποθετήσει αφίσες του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό. 

Όπως καταγγέλλουν οι διοργανωτές του Athens Pride ακολουθήθηκε η «προβλεπόμενη διαδικασία για την χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης».

Οι διοργανωτές του Athens Pride τονίζουν ότι απόφαση να μην αναρτηθεί η αφίσα δεν είναι απλά  εμπορική, αλλά πολιτική. «Σε μια περίοδο αυξανόμενης ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας κατά της κοινότητάς μας, κινήσεις όπως αυτή, που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη, αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητας μας. Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση. Και να κριθεί από αυτήν». 

Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ υποστηρίζει ότι υφιστάμενες εμπορικές δεσμεύσεις δεν επιτρέπουν να φιλοξενήσει αφίσες του Athens Pride. «Τα προηγούμενα χρόνια η ΣΤΑΣΥ είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό. Φέτος, λόγω των υφιστάμενων εμπορικών, διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας. Η ΣΤΑΣΥ παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας.» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι η άρνηση παροχή υπηρεσιών λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου αποτελεί ποινικό αδίκημα.  Εξήγησε δε ότι αν το Athens Pride προβεί σε καταγγελία θα πρέπει η ΣΤΑΣΥ να αποδείξει ότι η απόφαση δεν είναι ομοτρανσφοβική.

Σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας στον Συνήγορο του Πολίτη (που είναι η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την τήρηση του νόμου για την ίση μεταχείριση) ή αγωγής από το Athens Pride ενώπιον των δικαστηριων, το βάρος της απόδειξης ότι η απόφαση δεν ήταν τελικά ομοτρανσφοβική ανήκει στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τί θα ισχυριστούν, όταν επί 10 χρόνια φιλοξενούν κανονικά την αφίσα, ενώ φέτος για πρώτη φορά απέρριψαν το σχετικό αίτημα».

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