Κακοποιούσε τη σύζυγό του και ανέβαζε τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει»

Συνελήφθη 32χρονος που κακοποιούσε τη σύζυγό του και το βιντεοσκοπούσε.

Ο τελευταίος ξυλοδαρμός συνέβη χθες Τρίτη (9/6) στο σπίτι της οικογένειας στον Ωρωπό μπροστά στα μάτια του 8 ετών γιου του ζευγαριού.

Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει όσο ο 32χρονος κοιμόταν και μετέβη στο αστυνομικό τμήμα όπου προχώρησε σε καταγγελία.

«Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει»

Στο σπίτι έφτασαν αστυνομικοί και προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου. Ο γιος του ζευγαριού τους είπε ότι είδε τον πατέρα του να πετάει κινητό του στη θάλασσα.

Η γυναίκα είναι χρόνιο θύμα ενδοοικογενειακής βίας, το σώμα της έφερε καψίματα από τσιγάρο και επιφανειακά κοψίματα από μαχαίρι. Τον είχε καταγγείλει και στο παρελθόν αλλά στη συνέχεια είχε αποσύρει την καταγγελία.

Στη συσκευή του εντοπίστηκαν βίντεο στα οποία εμφανίζεται να τη χτυπά. Ορισμένα, μάλιστα, τα είχε ανεβάσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ξεφτιλίσει τη σύζυγό του. Στο πιο πρόσφατο ακούγεται να λέει «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει».

Διαβάστε επίσης

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Το βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, η «μυστηριώδης» οσμή οινοπνεύματος και τα κρίσιμα ευρήματα

Πώς έγινε η δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Ηράκλειο – Να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι, ζητά η οικογένειά του

Ίλιον: Νταής γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό μετά από διαμάχη για την προτεραιότητα – Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της (Video)