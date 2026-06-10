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10.06.2026 16:53

Ίλιον: Νταής γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό μετά από διαμάχη για την προτεραιότητα – Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της (Video)

10.06.2026 16:53
ilion

Σοβαρό επεισόδιο κατεγράφη στο Ίλιον, όταν άνδρας οδηγός επιτέθηκε με γροθιά σε γυναίκα μέσα στο όχημά της, την ώρα που στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της. Το συμβάν εκτυλίχθηκε ύστερα από έντονη αντιπαράθεση για το ποιος είχε προτεραιότητα σε στενό δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 9/6, σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης, στα όρια Ιλίου και Καματερού. Εκεί, δύο αυτοκίνητα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν αντικριστά, χωρίς κανένας από τους δύο οδηγούς να υποχωρεί για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η γυναίκα οδηγός υποστήριξε πως δεν μπορούσε να κάνει όπισθεν, καθώς το όχημά της θα κατέληγε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κίνηση, κάτι που ενείχε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Από την πλευρά του, ο άνδρας οδηγός φέρεται να αρνήθηκε επίσης να μετακινηθεί προς τα πίσω, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

Η στιγμή της επίθεσης

Το επεισόδιο κατεγράφη σε βίντεο που προβλήθηκε από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Στο σχετικό clip φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το όχημά του και να απευθύνεται στη γυναίκα οδηγό, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο εισόδου της στον στενό δρόμο, αναφέροντας παράλληλα ότι είναι επαγγελματίας οδηγός και πως έχει υποβληθεί σε εγχείρηση στον τένοντα.

Λίγο αργότερα, όταν η γυναίκα τού ζήτησε να κάνει πίσω και του επισήμανε πως η κατάστασή του δεν του επιτρέπει να οδηγεί, εκείνος αντέδρασε έντονα. Πλησίασε το αυτοκίνητό της, στάθηκε στο παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο, ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της. Στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημά του, πραγματοποίησε όπισθεν και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Περίοικοι κατέγραψαν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον παρέδωσαν στις αστυνομικές Αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό του νταή οδηγού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο μάτι και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, όπως και το ανήλικο παιδί της που έγινε μάρτυρας της επίθεσης.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 17:59
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