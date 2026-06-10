Στο αρχείο η προκαταρκτική για την αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Αρχειοθετείται η προκαταρκτική εξέταση για την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, στην οποία διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας είχε παραγγείλει την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στις αρχές Απριλίου μετά από καταγγελίες συγγενών θυμάτων για την καταλληλότητα της αίθουσας.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ζητήθηκαν να προσκομιστούν έγγραφα από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας. Επιπλέον, ζητήθηκε ο ορισμός πραγματογνώμονα Πολιτικού Μηχανικού για τη διενέργεια αυτοψίας.

Σύμφωνα με το larissanet δεν προέκυψε κάποια αξιόποινη πράξη.

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