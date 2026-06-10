Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον Ιταλό

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Ο 65χρονος Ιταλός που κρατείται από την αστυνομία, διώκεται πλέον και για διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο, όπως αποκάλυψε η Κωνσταντία Δημογλίδου.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. , ο 65χρονος Ιταλός, συλληφθέντας για οπλοκατοχή, διώκεται πλέον και για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.
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