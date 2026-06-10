Στη σύλληψη του 44χρονου, ο οποίος ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στις 17 Μαΐου στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της, προχώρησαν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο χθες (9/6) το απόγευμα, γιατί φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του απαγόρευαν κάθε ενασχόληση με μηχανοκίνητα μέσα.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική», ο 44χρονος συνελήφθη ύστερα από εντολή της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου και οδηγείται σήμερα (10/6) στο αυτόφωρο, αυτή τη φορά για τη φερόμενη παραβίαση των δεσμεύσεων που του είχαν επιβληθεί.

Αφορμή για την εξέλιξη αυτή στάθηκε καταγγελία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος παραβίαζε τον έκτο περιοριστικό όρο.

Όπως υποστηρίζεται, απασχολούνταν καθημερινά με μηχανοκίνητα μέσα στην επιχείρησή του, ενώ προβλήθηκε και ο ισχυρισμός ότι εξακολουθούσε να οδηγεί, παρότι κάτι τέτοιο του είχε απαγορευτεί ρητά.

Για τον οδηγό που ενεπλάκη στη μετωπική σύγκρουση, η οποία κόστισε τη ζωή σε μια μητέρα 56 ετών και την 26χρονη κόρη της, ο Δεύτερος Τακτικός Ανακριτής Πλημμελειοδικών Ρόδου εξέδωσε στις 20 Μαΐου τη διάταξη που καθόρισε τους όρους υπό τους οποίους ο κατηγορούμενος θα παρέμενε ελεύθερος.

Στο κείμενο της διάταξης αναφέρεται ρητά ότι από το αποδεικτικό υλικό που είχε μέχρι εκείνο το σημείο συλλεγεί προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε θάνατος άλλων.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν συνολικά έξι περιοριστικοί όροι, με ισχύ μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο πρώτος αφορά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ακολουθεί η υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισής του την 1η και τη 16η εκάστου ημερολογιακού μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του. Παράλληλα, του επιβλήθηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Τους όρους συμπληρώνουν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης κάθε μηχανοκίνητου μέσου, η απαγόρευση οδήγησης και η απαγόρευση ενασχόλησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα, που αποτελεί και τον έκτο όρο, αυτόν δηλαδή που φέρεται να παραβιάστηκε.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Χειροπέδες σε 42χρονο μετά την καταγγελία της συζύγου του για βιασμό – 6 νόμιμες καραμπίνες στο σπίτι του

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Έπαιρναν χρήματα μέσα σε κουτιά γλυκών – Σε έργα τέχνης «μετέτρεπαν» τα λεφτά δωροληψίας

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα Παιδικά Χωριά SOS αναλαμβάνουν την μίσθωση της κατοικίας που μένουν τα παιδιά του θύματος