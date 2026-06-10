Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα Παιδικά Χωριά SOS αναλαμβάνουν την μίσθωση της κατοικίας που μένουν τα παιδιά του θύματος

Στο πλευρό των δύο ανήλικων παιδιών που έχασαν πρόσφατα τη μητέρα τους στην Καλαμάτα βρίσκονται τα Παιδικά Χωριά SOS.

Ο οργανισμός έχει ενεργοποιήσει ένα πλέγμα ενεργειών προστασίας, υλικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τόσο για τα παιδιά όσο και για τη θεία τους, η οποία ανέλαβε την προσωρινή επιμέλειά τους κατόπιν εισαγγελικής απόφασης.

Τα Παιδικά Χωριά SOS αποφάσισαν να καλύψουν πλήρως τη μίσθωση κατοικίας στην Καλαμάτα. Εκεί θα διαμείνει προσωρινά η οικογένεια, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μετάβασή τους στον τόπο της μόνιμης κατοικίας της θείας τους, η οποία αποτελεί πλέον τη νέα οικογένεια φροντίδας τους.

Παράλληλα, σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του νομού Μεσσηνίας, εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα του οργανισμού προχωρά στην παροχή συστηματικής ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η στήριξη αυτή δεν θα είναι βραχυπρόθεσμη, καθώς θα συνεχιστεί και μετά την εγκατάσταση των παιδιών στον μόνιμο τόπο διαμονής τους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας και τη διασύνδεσή τους με τα υποστηρικτικά δίκτυα της νέας τους τοπικής κοινότητας.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Βαγγέλης Τσίλης, επισημαίνει: «Όταν ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπο με μια τόσο βίαιη και τραυματική απώλεια, η κοινωνία οφείλει να κινητοποιείται άμεσα και συντονισμένα. Η ευθύνη μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα έχουν δίπλα τους τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες και τις συνθήκες που χρειάζονται για να αισθανθούν ξανά ασφάλεια και σταθερότητα και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και προοπτική».

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