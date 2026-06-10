Αιγάλεω: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού πήρε παραμάζωμα 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Αιγάλεω, όταν 48χρονος οδηγός φορτηγού προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, πέφτοντας πάνω σε 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, όταν ο οδηγός κινούνταν επί της οδού Μπουμπουλίνας στο Αιγάλεω.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 48χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε πάνω στα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα δίπλα στο σημείο.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα.

Αστυνομικοί υπέβαλαν σε αλκοτέστ τον 48χρονο οδηγό, το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

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