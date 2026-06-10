Αιχμηρή παρέμβαση για τη δίκη των Τεμπών, σχολιάζοντας τόσο τη στάση δικηγόρων όσο και τις αντιδράσεις γύρω από αυτή, έκανε με ανάρτησή του στο facebook ο Νίκος Πλακιάς.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τις πρώτες συνεδριάσεις της δίκης, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση έχει εξελιχθεί και σε πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι η τραγωδία «γέννησε πολιτικούς και θα γεννήσει στο μέλλον κι άλλους».

«Τέσσερις ή πέντε είναι ενήμεροι για τα πάντα», σημειώνει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι πολλοί από τους συνηγόρους δεν έχουν ουσιαστική εικόνα της υπόθεσης, ενώ κάποιοι δεν δίνουν καν το «παρών» στις διαδικασίες.

Παράλληλα, ο Νίκος Πλακιάς στρέφεται κατά όσων εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις θεωρίες περί παράνομου φορτίου και άλλων σεναρίων, τονίζοντας ότι αρνούνται να αποδεχθούν τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

«Στο τέλος της δίκης οι επτά θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται και επειδή δεν γνωρίζουν τίποτα από την δικογραφία θα λένε πάντα για το σάπιο σύστημα και το πόσο ελεγχόμενη είναι η δικαιοσύνη μιας και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο» τονίζει ο Νίκος Πλακιάς.

«Συμπέρασμα: Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος. Στο τέλος το ξυλόλιο θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει. Αλλά και πάλι το κόμπλεξ δεν θα τοὺς αφήσει να την δουν», καταλήγει κλείνοντας την ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Παρακολουθώντας την δίκη στην Λάρισα από τις πρώτες ημέρες τα μάτια μου ήταν και στους δικηγόρους των οικογενειών.

Ήθελα να προσπαθήσω να δω πόσοι από αυτούς είναι ενήμεροι γιατί βρισκόμαστε εκεί για ποια δικογραφία είμαστε εκεί και αν γνωρίζουν την δικογραφία. Δυστυχώς η εντύπωση μου δεν είναι και πολύ αισιόδοξη. Είναι πως είναι τώρα με τις πανελλήνιες εξετάσεις κάτι παρόμοιο.

Τέσσερις πέντε είναι ενήμεροι για τα πάντα. Οι υπόλοιποι τριάντα είδαν φως και μπήκαν. Καμία εικοσαριά δεν έρχονται καθόλου. Και καμιά εικοσαριά δεν τους γνωρίζουμε όπως ούτε και τις οικογένειες που εκπροσωπούν.

Υπάρχουν και οι επτά υποστηρικτές των θεωριών περί παράνομου φορτίου και των υπολοίπων που δεν δέχονται με τίποτα την αλήθεια.

Συμπέρασμα: Στο τέλος της δίκης οι επτά θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται και επειδή δεν γνωρίζουν τίποτα από την δικογραφία θα λένε πάντα για το σάπιο σύστημα και το πόσο ελεγχόμενη είναι η δικαιοσύνη μιας και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο.

Είναι αυτοί οι ίδιοι που και του χρόνου μετά τις εθνικές εκλογές και με κάποια άλλη κυβέρνηση πάλι τα ίδια θα λένε.

(Ήδη τρεις έχουν δώσει την συγκατάθεση τους για να μπουν σε ψηφοδέλτια διαφόρων κομμάτων.)

Είναι πως πηγαίναμε να γράψουμε εξετάσεις και επειδή ήμασταν αδιάβαστοι πάντα μας έφταιγε ο καθηγητής ή τα δύσκολα θέματα.

Και θυμηθείτε κάτι τελευταίο όλοι όσοι μέχρι τώρα λέγανε ή ακόμα λένε ότι όλοι όσοι είμασταν απέναντι από τις θεωρίες συνωμοσίας θα πολιτευτούμε είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτοι πολιτευθήκαν και θα πολιτευτούν εκμεταλλευόμενοι τις θεωρίες συνωμοσίας .

Το Σάββατο θα δείτε έναν ακόμα από αυτούς να δηλώνει υποστηρικτής ενός κόμματος.

Συμπέρασμα: Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος. Στο τέλος το ξυλόλιο θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει. Αλλά και πάλι το κόμπλεξ δεν θα τοὺς αφήσει να την δουν».

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