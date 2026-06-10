Στην σύλληψη οκτώ ατόμων προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους στην Αττική.

Η έφοδος έγινε ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών (κυρίως κάνναβη), όπλα και φυσίγγια. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διακινούσαν τα ναρκωτικά στην αγορά, με την αστυνομία να κάνει τους ελέγχους παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Οι συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στα γραφεία της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, μεταξύ άλλων.

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