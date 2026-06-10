Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στο νοσοκομείο ο 65χρονος, αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες – Δεν δικαιολογεί τις αμυχές στο σώμα του, λέει η Δημογλίδου

Πολλά και αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου με θύμα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως εκείνος απλά βρήκε τους δύο αγαπημένους τους νεκρούς και πως δεν εμπλέκεται στο έγκλημα.

Οι αντιφάσεις ωστόσο στις οποίες έπεσε κατά την ανάκριση, ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι που βρέθηκαν θαμμένα σε γλάστρα, έξω από το μοιραίο σπίτι στον Λόγγο, οι αμυχές που φέρει στα χέρια αλλά και ένα φρεσκοπλυμένο ρούχο που φέρει κόκκινο λεκέ, κλονίζουν τους ισχυρισμούς του.

Βάσει αυτών, οι αρχές υποπτεύονται τον 65χρονο ως τον βασικό ύποπτο της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε το Αίγιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η 54χρονη πάλεψε για τη ζωή της πριν πέσει νεκρή.

Ο ιατροδικαστής βρήκε πολλαπλά, αμυντικά τραύματα στο κορμί της γεγονός που δείχνει πως επιχείρησε να αντισταθεί ή να προστατέψει τον εαυτό της.

Ο 26χρονος γιος της βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός άνδρας να ήταν ο αρχικός στόχος της επίθεσης και η μητέρα του να παρενέβη όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προσπαθώντας να τον βοηθήσει.

Το σενάριο που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι οι δύο άνδρες να είχαν καυγά μεταξύ τους

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο 65χρονος ζήτησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς ένιωθε έντονη δυσφορία,

Οι αντιφάσεις

Από τα ευρήματα της αστυνομίας ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ρούχο του υπόπτου που εντοπίστηκε και φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Σε αυτό βρέθηκε λεκές που εξετάζεται εργαστηριακά, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχει ίχνη αίματος.

Παράλληλα, κατά την εξέταση του διαπιστώθηκαν αμυχές στα χέρια του 65χρονου.

Ο άνδρας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της, όμως στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε πως κοιμόταν βαθιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν οι σοροί των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, γεγονός που εξετάζεται ιδιαίτερα από την ΕΛΑΣ.

Ακόμη εξετάζεται το γεγονός ο άνδρας να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το έγκλημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και πως προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο 65χρονος ζήτησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς ένιωθε έντονη δυσφορία,

Οι αντιφάσεις

Από τα ευρήματα της αστυνομίας ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ρούχο του υπόπτου που εντοπίστηκε και φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα.

Σε αυτό βρέθηκε λεκές που εξετάζεται εργαστηριακά, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχει ίχνη αίματος.

Παράλληλα, κατά την εξέταση του διαπιστώθηκαν αμυχές στα χέρια του 65χρονου.

Ο άνδρας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της, όμως στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε πως κοιμόταν βαθιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν οι σοροί των θυμάτων.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, γεγονός που εξετάζεται ιδιαίτερα από την ΕΛΑΣ.

Ακόμη εξετάζεται το γεγονός ο άνδρας να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το έγκλημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και πως προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές.

Η εικόνα από το σπίτι δείχνει πεδίο μάχης καθώς έπιπλα και αντικείμενα βρέθηκαν αναποδογυρισμένα και ηλεκτρικές συσκευές πεταμένες στο πάτωμα.

Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού.

Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και από τον έλεγχο για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, τα οποία θα ρίξουν φως σε αυτή την αδιανόητη δολοφονία.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να αποκλείσουν σενάρια για τα κίνητρα και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.

Δημογλίδου: Υπάρχουν αμυχές στο σώμα του

Ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της γυναίκας, αρνείται κάθε εμπλοκή, ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, έχει πέσει σε αντιφάσεις. Όπως ανέφερε στο Action24, η εικόνα του δείχνει άνθρωπο που συμμετείχε σε πάλη.

Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, ο 65χρονος Ιταλός υποστηρίζει ότι «ξύπνησε και είδε τα δύο άτομα νεκρά μέσα στο σπίτι, χωρίς να εξηγήσει, βέβαια, διάφορα θέματα που προέκυψαν στη συνέχεια, την ύπαρξη του αεροβόλου και πώς χρησιμοποιήθηκε σε βάρος του 26χρονου και την ύπαρξη ενός μαχαιριού στον εξωτερικό χώρο που έχει κατασχεθεί.

Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες από τον προσαγόμενο, δεν έχει συλληφθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, παρά μόνο για την παράνομη οπλοκατοχή».

«Υπάρχουν δεδομένα που χρειάζονται εργαστηριακή εξέταση, όπως ένα ρούχο που φαίνεται να φέρει κάποια ίχνη αίματος, χωρίς βέβαια αυτό να έχει διαπιστωθεί ακόμη εργαστηριακά, μόνο οπτικά.

Ένα μαχαίρι που βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο, το οποίο πρέπει να εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί στη διπλή ανθρωποκτονία και από ποιον», πρόσθεσε.

Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε: «Βέβαια, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα που δεν έχει απαντήσει ο προσαγόμενος.

Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις και η εικόνα του, καθώς έχει εξεταστεί και ο ίδιος από ιατροδικαστή, δείχνει ότι ουσιαστικά συμμετείχε σε πάλη. Υπάρχουν αμυχές στο σώμα του, τις οποίες δεν δικαιολογεί στους αστυνομικούς».

Η κυρία Δημογλίδου εκτίμησε ότι «μέσα στην ημέρα και με τα ευρήματα που έχουμε ήδη στα χέρια μας και τις απαντήσεις που θα έχουμε εργαστηριακά θεωρώ ότι θα προκύψουν και περαιτέρω στοιχεία ώστε να ενημερώσουμε την αρμόδια εισαγγελική αρχή για το εάν τελικά μπορεί να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας».

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