Ιούνιος ο Καιρό-σκοπός: Μας πουλάει καλοκαίρι και μας βγαίνει σε μπουρίνι!

Ο Ιούνιος αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος «καιροσκόπος» του έτους! Με την κυριολεκτική έννοια, αφού «σκοπεύει» τον καιρό και τον αλλάζει ανάλογα με τα κέφια του, αλλά και με τη μεταφορική, αφού αποδεικνύεται ένας απίστευτος οπορτουνιστής: εκεί που σε πείθει ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και φοράς το μαγιό σου, αλλάζει στρατόπεδο μέσα σε λίγες ώρες, φοράει το φθινοπωρινό του κοστούμι και μας στέλνει τρέχοντας για ομπρέλες!

Χθες πάντως, μας πούλησε καθαρό καλοκαίρι, με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το απόλυτο ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λουτράκι με 34,3°C, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το Κρανίδι με 34,1°C. Πολύ υψηλές τιμές είχαμε επίσης στο Πετροκεφάλι και τη Γόρτυνα Ηρακλείου με 33,8°C, στη Σαλαμίνα και το Χαροκόπειο Καλλιθέας με 33,7°C, στα Γιαννιτσά με 33,5°C και στο Αρσάκειο Πάτρας με 33,4°C. Οι παραλίες γέμισαν και τα νερά, ήδη ζεστά για την εποχή, αποδείχθηκαν ιδανικά για τις πρώτες βουτιές.

Ας δούμε όμως πώς θα ελιχθεί ο «καιροσκόπος» μήνας από εδώ και πέρα, καθώς η θερμική αστάθεια στα ηπειρωτικά και τα μελτέμια στο Αιγαίο συνεχίζουν το δικό τους βιολί.

Σήμερα το ξεκίνημα της ημέρας θα είναι παντού καλοκαιρινό, με γενικά αίθριο καιρό σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε στις θερμές ώρες της ημέρας, το σκηνικό θα αλλάξει σταδιακά στα ηπειρωτικά, καθώς θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα εντοπίζονται κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, καθώς και στην Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού οι καταιγίδες θα είναι τοπικά πιο ισχυρές. Αντίθετα, στα νησιά μας και γενικά σε όλες τις ανατολικές πεδινές και παράκτιες περιοχές θα επικρατήσει πλήρης ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ προς το βράδυ τα όποια φαινόμενα στα ορεινά θα εξασθενήσουν γρήγορα και ο καιρός θα βελτιωθεί παντού.

Όσον αφορά τους ανέμους, στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς έως 4 μποφόρ, όμως στο Αιγαίο τα καλοκαιρινά μελτέμια θα είναι ζωηρά και θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ καλά επίπεδα, αφού στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη, τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη, τον Θεσσαλικό κάμπο, την Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία και την Αττικοβοιωτία ο υδράργυρος θα δείξει λίγο παραπάνω, φτάνοντας τους 32 με 33 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες αραιές νεφώσεις να αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα χωρίς όμως κάτι ανησυχητικό. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας τα 5 μποφόρ στα ανατολικά του νομού και λειτουργώντας ως φυσικό κλιματιστικό, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά τις θερμές ώρες θα συννεφιάσει και είναι αρκετά πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και το θερμόμετρο θα δείξει έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, δίνοντας μια πρόσκαιρη ανάσα σε όλη τη χώρα. Μην παρασύρεστε όμως από τις εύκολες «υποσχέσεις» του Ιουνίου!

Το μεγάλο πισωγύρισμα αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αστάθεια θα φουντώσει ξανά, φέρνοντας περισσότερες βροχές και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα με έντονες καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Όσο για τη συνέχεια, για καύσωνα ούτε λόγος προς το παρόν, μιας και ο Ιούνιος φαίνεται αποφασισμένος να κρατήσει αυτό το διπρόσωπο, βροχερό μοτίβο για όσο μακριά μπορεί να φτάσει το μάτι των μετεωρολόγων. Κρατήστε λοιπόν κοντά και το μαγιό… και την ομπρέλα!

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