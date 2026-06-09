Δήμος Αθηναίων: Ο Χάρης Δούκας απένειμε το Μετάλλιο της Πόλεως στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’

Με το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών τίμησε ο Δήμος Αθηναίων τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλο Γ’, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα.

Η διάκριση απονεμήθηκε σε ένδειξη τιμής και αναγνώρισης του πνευματικού, ειρηνευτικού και φιλανθρωπικού έργου του, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο Δημαρχείο Αθηνών παρουσία του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Η υποδοχή στο Δημαρχείο και η απονομή του μεταλλίου

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου η Φιλαρμονική του Δήμου απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές.

Ακολούθησε σύντομη συνάντηση στο γραφείο του δημάρχου και στη συνέχεια οι δύο άνδρες μετέβησαν στην αίθουσα τελετών, όπου ο κ. Δούκας παρέδωσε το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών στον Θεόφιλο Γ’, τιμώντας το έργο και την προσφορά του.

Δούκας: «Δώσατε ένα μάθημα ανθρωπιάς μέσα στη δίνη του πολέμου»

Κατά την προσφώνησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της επίσκεψης του Πατριάρχη στην Αθήνα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.

«Η παρουσία σας στην πόλη μας, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται, για μία ακόμη φορά, στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας», ανέφερε αρχικά.

Ο κ. Δούκας εξήρε τη στάση του Πατριάρχη κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια, μέσα στη δίνη του πολέμου στη Γάζα, δώσατε ένα μάθημα ανθρωπιάς». Όπως επισήμανε, η ιστορική Μονή του Αγίου Πορφυρίου μετατράπηκε σε καταφύγιο αμάχων, προσφέροντας προστασία, στήριξη, τρόφιμα και βασικά αγαθά σε όσους είχαν ανάγκη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το έργο του Πατριάρχη δεν περιορίζεται στις συνθήκες πολέμου, επισημαίνοντας ότι περίπου 8.000 μαθητές φοιτούν σήμερα στα 20 σχολεία του Πατριαρχείου σε Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνη και Ιορδανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα πρόσφατα εγκαίνια του πρώτου Ορθόδοξου Πανεπιστημίου της Μέσης Ανατολής στην Ιορδανία, χαρακτηρίζοντάς το επένδυση στη γνώση, τον διάλογο και τις επόμενες γενιές.

«Σε μια εποχή όπου ο φανατισμός, η μισαλλοδοξία και οι διαχωρισμοί απειλούν την κοινωνική συνοχή, έχετε υπηρετήσει με συνέπεια την καταλλαγή, τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη. Έχετε συμβάλει στη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα σε λαούς, θρησκείες και πολιτισμούς, υπενθυμίζοντας ότι η συνεννόηση είναι πάντοτε ισχυρότερη από τη σύγκρουση», σημείωσε, καταλήγοντας: «Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας απονέμω σήμερα το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών».

Θεόφιλος Γ’: «Η τιμή ανήκει στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και την Αγιοταφιτική Αδελφότητα»

Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλος Γ’ αναφέρθηκε στον ιστορικό ρόλο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο χαρακτήρισε «ζώσα μαρτυρία της συναντήσεως του ελληνικού πνεύματος και της χριστιανικής πίστεως».

Όπως τόνισε, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, μέσω της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, διαφυλάσσει αδιάλειπτα επί αιώνες τους Αγίους Τόπους, επιτελώντας μια αποστολή που αφορά το σύνολο του χριστιανικού κόσμου, ανεξαρτήτως γλώσσας, καταγωγής και εθνότητας.

Ο Πατριάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στη μέριμνα του Πατριαρχείου για τους δοκιμαζόμενους λαούς της περιοχής, για τη Γάζα και τα θύματα του πολέμου, καθώς και στη διαφύλαξη των Αγίων Προσκυνημάτων και της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά.

«Η σημερινή τιμή μας συγκινεί βαθύτατα. Διότι δεν απονέμεται εις ένα πρόσωπο, αλλά εις την Εκκλησία που εκπροσωπούμε και εις την Αγιοταφιτική Αδελφότητα, η οποία επί δεκαεπτά και πλέον αιώνες διακονεί αδιαλείπτως τους Αγίους Τόπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι λόγοι της βράβευσης

Ο Δήμος Αθηναίων τίμησε τον Θεόφιλο Γ’ σε ένδειξη βαθύτατης εκτίμησης και αναγνώρισης:

Για την ακλόνητη προσήλωσή του στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης και της θρησκευτικής ελευθερίας σε ένα ιδιαίτερα επισφαλές περιβάλλον περιφερειακών συγκρούσεων.

Για την ανεκτίμητη ανθρωπιστική προσφορά του στη Γάζα και την έμπρακτη συμπαράστασή του στους πληγέντες του πολέμου.

Για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης σε ασθενή παιδιά και τη διαρκή ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών του Πατριαρχείου, καθώς και του πρόσφατα εγκαινιασθέντος Πανεπιστημίου του Πατριαρχείου στην Ιορδανία.

Για την πολυσχιδή δράση του στην προάσπιση της παγκόσμιας χριστιανικής κληρονομιάς και τη διαφύλαξη της ιστορικότητας του status quo των Αγίων Προσκυνημάτων απέναντι στις γεωπολιτικές πιέσεις.

Το συμβολικό δώρο του Δήμου Αθηναίων

Στο πλαίσιο της τελετής, ο Χάρης Δούκας προσέφερε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλο Γ’ επίχρυσο χάλκινο αντίγραφο του καλύμματος Ευαγγελίου, το οποίο είχε αφιερωθεί το 1676 στον Ναό του Σωτήρος στην Αδριανούπολη.

Το έργο απεικονίζει τον Χριστό ως Άμπελο και τον Ιεσσαί και θεωρείται αντικείμενο ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής αξίας.

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