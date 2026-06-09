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09.06.2026 21:49

Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Video)

09.06.2026 21:49
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Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στο ύψος του Βελεστίνου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης. 

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το μεγάλο όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και άρπαξε φωτιά. Ο οδηγός βγήκε από το φορτηγό σώος

Στο σημείο έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία.

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ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 23:01
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