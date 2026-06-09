Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στο ύψος του Βελεστίνου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το μεγάλο όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και άρπαξε φωτιά. Ο οδηγός βγήκε από το φορτηγό σώος
Στο σημείο έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία.
Διαβάστε επίσης
Αίγιο: «Πήγα στο δωμάτιο και τους βρήκα νεκρούς» – Ψάχνουν το κίνητρο του διπλού φονικού, η μπλούζα του 65χρονου και η ιατροδικαστική που θα δείξει τον δράστη
«Θέλουν να τον κοιτάξουν στα μάτια, να ρωτήσουν γιατί το έκανε»: Η οικογένεια του Τζορτζ Γιαννόπουλου ζητά να εκδοθεί στην Αυστραλία ο Δαλαμάγκας
Θεσσαλονίκη: Χειρουργός έκανε μαστεκτομή σε ασθενή χωρίς γενετική προδιάθεση για καρκίνο – Καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.