«Θέλουν να τον κοιτάξουν στα μάτια, να ρωτήσουν γιατί το έκανε»: Η οικογένεια του Τζορτζ Γιαννόπουλου ζητά να εκδοθεί στην Αυστραλία ο Δαλαμάγκας

Να εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας απαιτεί η οικογένεια του δολοφονημένου Τζορτζ Γιαννόπουλου.

«Όταν ακούσαμε ότι πιάστηκε ο φονιάς συγκινηθήκαμε», δήλωσε ο θείος του Τζορτζ Γιαννόπουλου.

Ήταν Απρίλης του 1999 ο Δαλαμάγκας και ο Γιαννόπουλος διασκέδαζαν σε νυχτερινό κέντρο σε διαφορετικές παρέες. «Ο Δαλαμάγκας πήγε στο τραπέζι, τον κεράσανε. Μετά, ο Δαλαμάγκας πήγε σε άλλο τραπέζι και προκάλεσε πρόβλημα. Και του είπε ο ανιψιός μου ‘γιατί χαλάς το κέφι;’» ανέφερε συγγενής του θύματος.

Αφού έδωσαν τα χέρια, κατευθύνθηκαν στην κουζίνα, όπου ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε τον Γιαννόπουλου στον λαιμό και έπειτα διέφυγε. Η αυστραλιανή αστυνομία τον επικήρυξε για 200.000 δολάρια.

«Πρέπει να τιμωρηθεί για να δικαιωθεί η οικογένεια του αδερφού μου. Τόσα χρόνια αυτός να γλεντάει και ο αδερφός μου να κλαίει», τόνισε ο θείος του Γιαννόπουλου.

Τα παιδιά του Τζορτζ Γιαννόπουλου ήταν 8 και 4 ετών, όταν δολοφονήθηκε. Η σύζυγός του δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ. Ο χαμός του συζύγου της με έναν τόσο φρικτό τρόπο την συγκλόνισε, με την ίδια να αφοσιώνεται πλήρως στο μεγάλωμα των παιδιών της και στη συνέχεια του εγγονού της.

«Τότε που σκότωσε τον γιο μου αυτός, τον σκότωσε άδικα. Τώρα έχει αναλάβει η Αστυνομία εδώ πέρα και τελείωσε» τόνισε ο πατέρας του.

«Θέλουν εκεί να δικαστεί για να τον κοιτάξουν στα μάτια να του πουν ‘γιατί το έκανες;’. Θέλουμε να επιστρέψει στην Αυστραλία ο φονιάς να δικαστεί εκεί που έκανε το έγκλημα. Να διακαιωθούν οι δικοί του» είπε συγγενής της οικογένειας.

Διαβάστε επίσης

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Στον αδελφό του θύματος η επιμέλεια των παιδιών του – Τέλος στην παραμονή τους στη δομή μετά από 11 μήνες

Μακελειό στο Αίγιο: Βρέθηκε μπλούζα του Ιταλού με κηλίδα από αίμα – Οι αντιφάσεις του 65χρονου και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία μητέρας-γιου

Θεσσαλονίκη: Χειρουργός έκανε μαστεκτομή σε ασθενή χωρίς γενετική προδιάθεση για καρκίνο – Καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή