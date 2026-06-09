Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Στον αδελφό του θύματος η επιμέλεια των παιδιών του – Τέλος στην παραμονή τους στη δομή μετά από 11 μήνες

Θετικά αποκρίθηκαν οι αρμόδιες Αρχές στο αίτημα του αδελφού του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί πριν από έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή, ο οποίος είχε ζητήσει να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών του αδελφού του και να τα μεταφέρει στην πατρίδα του.

Μετά από 11 μήνες παραμονής των δύο ανηλίκων στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας», εκδόθηκε πλέον η σχετική απόφαση που προβλέπει ότι τα παιδιά θα ταξιδέψουν στην Πολωνία συνοδευόμενα από τον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος πατέρα τους.

«Τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον»

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η πλευρά του δολοφονηθέντος καθηγητή, μέσω των δικηγόρων της οικογένειας, Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Εύας Μπόμπολη.

«Μετά από 11 μήνες παραμονής στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού “Άγιος Ανδρέας” των δύο ανήλικων παιδιών του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ και πατέρα των ανηλίκων, Γιεζιόρσκι Πρτσέμισλαβ, εκδόθηκε η απόφαση με την οποία η οριστική επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση, καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους.

Η οικογένεια του θύματος ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού “Άγιος Ανδρέας” για την εξαιρετική φροντίδα, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών. Η οικογένεια εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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