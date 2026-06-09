Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βάρος γιατρού για κατάχρηση 15χρονου

Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου, κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στην μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην Αστυνομία.

Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που πέρασαν χειροπέδες στον 74χρονο γιατρό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θωπείες σε απόκρυφη περιοχή.

Ο 74χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τον απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

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