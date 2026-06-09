search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 19:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 18:45

Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βάρος γιατρού για κατάχρηση 15χρονου

09.06.2026 18:45
giatros

Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου, κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στην μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην Αστυνομία.

Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που πέρασαν χειροπέδες στον 74χρονο γιατρό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θωπείες σε απόκρυφη περιοχή.

Ο 74χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τον απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Διαβάστε επίσης:

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ήχησε το 112 – Στη μάχη αεροσκάφη και ελικόπτερο

Δίκη για τα Τέμπη:  Αντιδρούν οι συνήγοροι των κατηγορουμενων για την εισαγγελική πρόταση που κάνει δεκτές τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων

Θεσσαλονίκη: Χειρουργός έκανε μαστεκτομή σε ασθενή χωρίς γενετική προδιάθεση για καρκίνο – Καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
belfast knife
ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο μαχαίρωμα στη μέση του δρόμου προκαλεί σοκ στη Βόρεια Ιρλανδία (Σκληρό video)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάππειο: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς μετά από καταγγελία για ομοφοβική επίθεση

Lyhanna Gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Η δολοφονία της 11χρονης Λιάνα εξοργίζει τη Γαλλία και εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση

mpartzokas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βαρύ» πρόστιμο στον Μπαρτζώκα για εξύβριση στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός – Τι αναφέρει η ΔΕΑΒ

sienna miller oli green
LIFESTYLE

Η Σιένα Μίλερ αρραβωνιάστηκε τον Όλι Γκριν μετά την απόκτηση του δεύτερου παιδιού τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

sintagi-new
CUCINA POVERA

Κοτόπουλο ογκρατέν, με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 19:35
belfast knife
ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο μαχαίρωμα στη μέση του δρόμου προκαλεί σοκ στη Βόρεια Ιρλανδία (Σκληρό video)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάππειο: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς μετά από καταγγελία για ομοφοβική επίθεση

Lyhanna Gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Η δολοφονία της 11χρονης Λιάνα εξοργίζει τη Γαλλία και εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση

1 / 3