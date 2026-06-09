Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ήχησε το 112 – Στη μάχη αεροσκάφη και ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην περιοχή Πεύκα, στη Θεσσαλονίκη.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 56 πυροσβεστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα ενώ επιχειρούν δύο αεροσκάφη CL-415 και ένα ελικόπτερο BELL.

Πολύτιμη βοήθεια στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων να περιορίσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες – τουλάχιστον προς το παρόν, ωστόσο εστάλη μήνυμα μέσω του 112.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2026

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