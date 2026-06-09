Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια – Φέρουν τραύματα από μαχαίρι

Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Λόγγο Αιγίου μία 54χρονη μάνα και ένας 26χρονος γιος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο.

Ήδη, έχει κληθεί και ιατροδικαστής.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, Ιταλός στην καταγωγή, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 54χρονης και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι και δεν εμπλέκεται στο έγκλημα.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ο 65χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου διαμένει και ο Ιταλός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος είχε έρθει πριν από δύο ημέρες στην Ελλάδα, καθώς κάνει το μεταπτυχιακό του στη Γερμανία.

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