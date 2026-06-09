Σύρος: Εργαζόμενη σε ξενοδοχείο έπεσε σε φρεάτιο πισίνας – Τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε ξενοδοχειακή μονάδα της Σύρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας cyclades24.gr, μία 47χρονη εργαζόμενη του ξενοδοχείου τραυματίστηκε σοβαρά όταν, κατά τη διάρκεια της εργασίας της τις πρωινές ώρες, έπεσε σε φρεάτιο πισίνας από μεγάλο ύψος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό της από το φρεάτιο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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