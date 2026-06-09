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09.06.2026 12:26

Χανιά: Απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. έκοψε το νερό στην πρώην γυναίκα του – Την απείλησε και συνελήφθη

09.06.2026 12:26
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Πηγή: Pixabay

Στη σύλληψη ενός 67χρονου απόστρατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν οι Αρχές στα Χανιά, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η πρώην σύζυγός του.

Σύμφωνα με το zarpanews, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύζυγός της διέκοψε την παροχή νερού στην κατοικία της και την απείλησε, σε ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου, ενώ η καταγγελία κατατέθηκε μία ημέρα αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στην οικία του 67χρονου την Κυριακή, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχε χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που διερευνώνται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Οι καταγγελίες της πρώην συζύγου και οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές και η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

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