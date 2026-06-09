Συγκέντρωση δασκάλων έξω από το υπουργείο Παιδείας το μεσημέρι – Τα αιτήματα της ΔΟΕ

Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα πραγματοποιήσουν δάσκαλοι στις 13:00, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), με αφορμή -όπως ισχυρίζεται η ομοσπονδία- τις «δραστικές περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών», καθώς επίσης και την επιλογή διδακτικών βιβλίων εν όψει εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου.

Μάλιστα, την Δευτέρα (8/6/26), η ΔΟΕ, με επιστολή της, ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της παρουσίας των εκπαιδευτικών έξω από το κτίριο του υπουργείου.

Ειδικότερα, στην επιστολή εκφράστηκε η ανησυχία της ΔΟΕ σχετικά με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της επιλογής σχολικών εγχειριδίων. «Εντός 10 εργάσιμων ημερών και μάλιστα στο τέλος της σχολικής χρονιάς, χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να επιλέξουν, χωρίς καμία προετοιμασία και χωρίς να έχουν λάβει επαρκή γνώση του περιεχομένου των εγχειριδίων, τα βιβλία που θα διδαχτούν οι μαθητές για το σχολικό έτος 2027-2028», ανέφερε η ΔΟΕ, σημειώνοντας ότι «η επιλογή σχολικών εγχειριδίων αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική, παιδαγωγική απόφαση».

«Σε λίγες μόλις μέρες, δηλαδή, καλούνται να μελετήσουν δεκάδες σχολικά εγχειρίδια, το αντίστοιχο συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό που έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί, καθώς και τα εγχειρίδια του Δασκάλου, πράγμα αντικειμενικά αδύνατο από άποψη χρόνου αλλά και προβληματικό επιστημονικά. Επιπλέον, δεν έχει πραγματοποιηθεί συστηματική παρουσίαση των διδακτικών πακέτων ώστε να υπάρχει βαθύτερη κατανόηση της παιδαγωγικής και διδακτικής φιλοσοφίας και προσέγγισης, της επιστημονικής και διδακτικής μεθοδολογίας που προτείνεται από τις συγγραφικές ομάδες. Μια επιλογή, για την οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησής της στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί μη κατάλληλη», αναφέρεται αναλυτικά στην επιστολή.

Έτσι, στα αιτήματα της ΔΟΕ είναι η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αφού προηγηθεί μια ουσιαστική διαδικασία ενημέρωσης και συζήτησης για το περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων, να ληφθούν οι αποφάσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Επιπλέον, η ΔΟΕ στο κάλεσμα για κινητοποίηση προανήγγειλε ότι «ετοιμάζεται δραστική μείωση στους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών», αντί για 10.000 σε 5.000 και «δραστική μείωση στις προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ στην Παράλληλη Στήριξη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «προγραμματίζονται συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων, ενεργοποιούν τις υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών για να μη διαχωριστούν τμήματα ακόμα και σε σχολεία που διαθέτουν αίθουσες».

«Όλα τα παραπάνω, στο τέλος μίας σχολικής χρονιάς που πολλά κενά δεν καλύφθηκαν ποτέ, παρά τις χιλιάδες ώρες υποχρεωτικών υπερωριών και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο. Που χιλιάδες παιδιά στερήθηκαν τον Ειδικό Παιδαγωγό και την αναγκαία στήριξη που χρειάζονταν, που χιλιάδες διδακτικές ώρες σε μαθήματα όπως Μουσική, Εικαστικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γυμναστική κ.ά., χάθηκαν, που Τμήματα Ένταξης έμειναν στα χαρτιά, αφού ποτέ δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός», τονίστηκε στο σχετικό δελτίο Τύπου της ΔΟΕ.

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